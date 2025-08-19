EU envía tres destructores con misiles guiados cerca Venezuela



WASHINGTON.- En las próximas 36 horas, tres destructores estadounidenses (buques de guerra) con misiles guiados Aegis llegarán a las costas de Venezuela en el marco de un despliegue ordenado por Estados Unidos con el fin de combatir amenazas de seguridad en la región, específicamente la que plantean los carteles de droga.

El despliegue de buques y otras fuerzas estadounidenses en la región ya había sido confirmado la semana pasada, cuando el Pentágono dio a conocer que enviaría a la zona al Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato (Iwo Jima Amphibious Ready Group).

Además, Washington había anunciado el despliegue en el área de la Unidad Expedicionaria de Marines (MEU).

Según informó un funcionario estadounidense, el despliegue de buques y otros equipos en la zona busca «contrarrestar amenazas contra la seguridad nacional de Estados Unidos provenientes de organizaciones narco-terroristas designadas en la región».

MAYOR DESPLIEGUE EN LA REGION

Se trata del mayor despliegue de Estados Unidos en la región desde la invasión de Panamá en 1989.

En total, unos 4.000 marines e infantes de marina serían desplegados en la región en el marco de la operación lanzada por el presidente Donald Trump en el sur del Caribe.

Un funcionario de la administración actual indicó a la agencia citada que la misión también incluirá aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.

ESPACIO AEREO INTERNACIONAL

El objetivo, indicaron las fuentes, es que los equipos estadounidenses operen en «espacio aéreo internacional y aguas internacionales».

«Los activos navales pueden utilizarse no sólo para llevar a cabo operaciones de inteligencia y vigilancia, sino también como plataforma de lanzamiento para ataques selectivos si se toma una decisión», dijo la citada agencia.

La semana pasada, tras hacerse pública la noticia del despliegue de Estados Unidos en el Caribe, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, respondió durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión en la que indicó que sus tropas estaban desplegadas en el Caribe para defender su territorio.

«Nosotros también estamos desplegados. Estamos desplegados en todo el Caribe que nos corresponde, en nuestro mar, propiedad, territorio venezolano», dijo Cabello.

Y agregó: «Esa sí es la verdad. Lo demás son inventos».

MADURO DICE DEFENDERA SU MAR

Aunque sin referirse directamente al tema, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también aseguró que defenderán su mar y no permitirán que «ningún imperio» toque suelo sagrado de Venezuela.

«Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros, las liberamos nosotros, las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela», dijo Maduro en un discurso.

Este lunes, Maduro también anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en respuesta a las «amenazas» de Estados Unidos.

«Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas», dijo Maduro en un acto transmitido por la TV.

El líder chavista ordenó «tareas» contra «la renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias» de Estados Unidos contra Venezuela.

Si bien el despliegue es visto como una demostración de fuerza más que como un plan de acción inmediata, la operación emprendida por Estados Unidos se enmarca en su objetivo de confrontar a los carteles del narcotráfico que provienen de la región.

jt-am