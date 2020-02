Las turbinas encendidas rumbo a las elecciones municipales dominicanas

Por Edilberto F. Méndez Amador

Santo Domingo, 6 feb (Prensa Latina) Dominicana encendió turbinas y se desplaza hoy aceleradamente hacia uno de los momentos más esperados por el país, las elecciones municipales del próximo 16 de febrero, donde siete millones 487 mil 40 votantes acudirán a las urnas.

Como era de esperar, soplan vientos de confrontación cuando solo faltan 10 días para que sean elegidos en 16 mil 32 colegios, tres mil 849 cargos electivos: 158 alcaldes, 158 vicealcaldes, mil 164 regidores, mil 164 suplentes, 235 directores, 235 subdirectores y 735 vocales.

Analizar unas elecciones con ese alto nivel de cargos electivos, es una tarea la cual merita espacios, por tanto, es mejor centrarse en la situación de las organizaciones políticas dado el peso que tendrán estos comicios de cara a las presidenciales.

También tiene un alto valor la Alcaldía del Distrito Nacional. En dependencia de como salgan de este proceso los partidos políticos y los resultados que se obtengan en los principales enclaves del país, se podrá despejar el futuro.

Como ocurre en todos los procesos electorales, las encuestas han hecho presencia y en la medida nos acercamos al día de los comicios, ellas aportarán más datos y tendencias, a sabiendas que el verdadero sondeo será el del día 16.

Unas mediciones anticipan la victoria para los opositores, otras dan amplia ventaja a oficialistas, por ejemplo, la encuesta efectuada por la CID Latinoamérica sitúa al frente al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gallup estableció un empate en la intención del voto entre el PLD y el Partido Revolucionario Dominicano (PRM) con un 42 por ciento cada uno.

Asimismo, la firma Sigmas Dos anticipó que la alcaldía capitalina la ganará Domingo Contreras del PLD con un 37,1 por ciento frente a 31,5 de Carolina Mejía del PRM y el Centro Económico del Cibao arroja datos a favor de esta última.

A las encuestadoras le faltan dos días para publicar sus sondeos y mediciones de preferencia de candidatos de acuerdo con el Cronograma Electoral, por lo se de esperan en las próximas horas otros estudios. La víspera, se efectuó un debate entre los candidatos a las alcaldías del Distrito Nacional, en el cual los aspirantes debatieron los programas y planes que prevén llevar a cabo para acabar con los males de las dos principales ciudades dominicanas.

En el caso de la capital, participaron todos sus candidatos: Carolina Mejía (PRM), Johnny Ventura (Fuerza del Pueblo), Bartolomé Pujals (Alianza País), Michael Miguel Holguín (Partido Verde) y Domingo Contreras del PLD.

Los ponentes abordaron la mayoría de los temas sin faltar réplicas entre ellos, con el objetivo de vender a los votantes sus programas como los idóneos y necesarios para resolver la problemática de esta ciudad.

Según medios de prensa, los mejores valorados fueron Pujals -quien tuvo un buen manejo de sus propuestas-, Contreras y Mejía, esta última concluyó su intervención utilizando el lenguaje de señas.

El actual partido de Gobierno asegura que ganará ampliamente las alcaldías de nación, aunque el PRM, principal fuerza de la oposición, trabaja también en función de llevarse la mayoría de esas demarcaciones como presagio de las presidenciales.

La Fuerza del Pueblo aspira realizar un sprint final en los días que faltan, que lo catapulte en la preferencia del electorado teniendo en cuenta que es una organización de reciente creación, la cual ha tenido que ir de menos a más.

Sus seguidores muestran optimismo y están desplegados en las calles con su líder, el expresidente Leonel Fernández, al frente en apoyo a los aspirantes a cargos en los municipios, pero está por ver el repunte anunciado.

Según presagian politólogos dominicanos, el PLD y el PRM liderarán la cantidad de alcaldías, pero no de forma tan holgada como algunos manifiestan.

No obstante, no pocos se inclinan por el partido de gobierno a la hora de dar una tolda ganadora.

De todas formas, los próximos días serán cruciales y eso lo entienden los contendientes, que aprietan el acelerador buscando votos y convenciendo a los electores, quienes en definitiva serán los protagonistas.

jcm/ema