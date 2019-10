Reinas del Caribe dominan a México 3-0 para su primer triunfo en Norceca

SAN JUAN, Puerto Rico.- República Dominicana derrotó a México 3-0 (26-24, 25-11, 25-14) en su primer juego del Campeonato Continental NORCECA Femenino en el Coliseo Roberto Clemente.

Un aguerrido México exigió a República Dominicana viniendo de atrás (21-23) para empatar a 24 para un cierre emocionante en el primer set. Las dominicanas ajustaron mejor su saque, así como la velocidad del juego para dominar a México con mejor condición física en su primer triunfo en el grupo B.

Dominicana se impuso 12-10 en ataques y con un abrumador 14-7 en servicio sobre México. Ambos anotaron 3 puntos de bloqueo. Las ganadoras cometieron menos errores (14-20).

Las atacantes Isabel Peña y Bethania De La Cruz lideraron República Dominicana con 14 puntos cada una; De La Cruz con 5 puntos de saque. Del lado mexicano, la opuesta Andrea Rangel fue la única con dígitos dobles, anotando 14 puntos.

El evento otorga tres puestos al final four de NORCECA clasificatorio Olímpico que se celebrará en enero; excepto EEUU ya con boleto a Toko 2020, República Dominicana ya clasificado al final four y Cuba que no está tomando parte de este ciclo Olímpico.

El próximo rival de «Las Reinas del Caribe» es Trinidad y Tobago, y México se enfrenta a Estados Unidos.

