Las pensiones especiales: Carta abierta al presidente Abinader

El autor es profesor universitario de Lengua y Literatura. Reside en Santiago de los Caballeros

Señor presidente:

En su campaña electoral, usted prometió que de ganar las elecciones, el suyo sería “el gobierno del cambio”. Y ciertamente en su gobierno se han realizado cambios importantes y ejecutado medidas en bien de la población nunca vistas en la República Dominicana. Sin embargo, señor presidente, para que se verifique un auténtico o verdadero cambio, usted debe descontinuar la impopular práctica de otorgar alegremente pensiones especiales a personas famosas, que posiblemente no la necesitan ni tampoco las han solicitado; pero que usted y otros presidentes se las han concedido , solo por su condición de ser famosas.

Personas que hasta les aumentan el monto de sus especiales pensiones sin que ellas lo reclamen. Los cañeros, en pos de ese beneficio, tienen, sin embargo, que realizar piquetes frente al Palacio Nacional. Personas que nunca han trabajado para el Estado; pero que, extrañamente, el monto de sus pensiones duplica, triplica y hasta cuadruplica el salario de miseria que por concepto de pensiones y jubilaciones recibe la casi totalidad de humildes trabajadores, hoy en su mayoría enfermos, que durante más de treinta años mellaron su salud y gastaron su juventud sirviendo en la administración pública.

Eso no es posible, señor presidente.

¿Sabía usted, señor presidente, que el maestro pensionado o jubilado antes del año 2008, recibe como salario RD$20,000 y menos de esa cantidad?

¿Sabía usted que el Instituto Dominicano de Seguros (IDSS), en virtud de lo que establece la Ley 1896 sobre pensión por vejez, por iniciativa propia no pensiona a nadie, y el empleado que osa emprender la tormentosa y no menos traumática misión de solicitar tal beneficio, si es que tiene tiemplo y fuerza para darle un estricto seguimiento a su caso, podría durar hasta cinco años para recibir la pírrica suma de RD$10,000?

¿Sabía usted, señor presidente, que uno de mis parientes depositó en fecha 27/12/2017 los documentos correspondientes para optar por esa pensión por vejez que otorga en teoría el IDSS, y hasta la fecha ni respuesta ha recibido?

¿Sabía usted, señor presidente, que en virtud de lo que establece la Ley No. 451-08, Art. 170, párrafo II: «Los sueldos de los docentes pensionados y jubilados serán revisados por lo menos cada tres (3) años para hacer los ajustes adecuados a la variación de índice de precios del país, pero nunca serán menores que el sueldo mínimo del sector oficial », y que esa disposición, sin embargo, nunca se ha cumplido?

Eso no es posible, señor presidente. Eso requiere cambios urgentes.

No es posible, señor presidente, que mientras Rafael Bello Andino recibe mensualmente el beneficio de una pensión especial por la suma de RD$150,000, la viuda de Víctor Víctor, RD$96,000, Fefita la Grande, RD$70,000 y la viuda de mi ídolo Johnny Ventura, RD$76,000, mis tres hermanos exmaestros reciben RD$20,000 cada uno por concepto de la jubilación que por ley les corresponde después de haber permanecido más de treinta años en ejercicio. Uno de esos hermanos laboró como maestro y director de escuela y liceo público durante casi cuarenta años. Nótese que la sumatoria de los tres salarios de mis parientes está muy por debajo del devengado por uno solo de los famosos antes citados.

Los artistas antes citados son y fueron mis ídolos o artistas preferidos y, en tal virtud, entiendo que todo se lo merecen; pero como dice el refrán: «Amor no quita conocimientos». Son y fueron mis ídolos; pero esos ídolos que nunca fueron empleados públicos y que ganaron muchísimos dineros no pueden ser favorecidos de manera especial con un salario tan distante al del monto devengado por ley por un servidor que como un maestro, por ejemplo, ha permanecido treinta, treinta y cinco y hasta cuarenta años luchando en una calurosa aula para sacar de las tinieblas el producto humano que la sociedad puso en sus manos

De ningún modo quiero parecer egoísta al proyectar la idea de que me opongo a que artistas, comunicadores y personas famosas sean favorecidas con una pensión especial. No, jamás. De lo que sí estoy convencido y hasta me molesta, señor presidente, es que personas que jamás desempeñaron un puesto público, que en el pasado ganaron mucho dinero, que hoy quizás cuentan ellos, o los parientes de los cuales dependen, con buenas condiciones económicas , reciban una pensión hasta seis veces por encima de quienes «guayamos la yuca » en el Estado .

Su gobierno, señor presidente, es el gobierno del cambio, como usted mismo lo ha proclamado. Merced a esa proclama y a la luz de los conceptos más arriba emitidos, usted tiene, la última palabra.

dcaba5@hotmail.com

