Las malas formas no suman, entiendan eso, políticos

La simpatía no se genera sola, sino que necesita irremediablemente de las buenas formas y de los buenos modales porque la forma no sólo expresa el fondo de una cuestión sino que lo arrastra y a menudo lo precede.

A todo esto, la simpatía no es un fingimiento, sino el resultado del esfuerzo que cada uno hace por asumir la situación de los demás y por ponerse en su caso para entender su conducta. Para quien detenta la autoridad, la simpatía es el gesto que lleva a comprender la tristeza y la felicidad ajenas con el fin de darse cuenta de la situación en que se hallan y ayudarlos a resolver su dolor o disfrutar sus alegrías. De esta manera, sigue diciendo Adam Smith, no simpatizamos con los sentimientos de las demás personas sino con ellas mismas.



Por eso, los funcionarios que creen ser populares siendo groseros o chabacanos se equivocan radicalmente con su vulgaridad, ya que actúan movidos por la voluntad de mortificar a los demás aun cuando justifiquen su conducta criticando la hipocresía. Su error fundamental consiste en creer que para llegar al alma del pueblo tienen que ser chistosos y vulgares, esto es: desaliñados en la manera de vestir, agrios en sus gestos, ofensivos en los discursos, resentidos en sus opiniones y carentes de cortesía.

Ahora bien, sin elevación no hay progreso social y no hay elevación sin buenos modales. Los buenos modales se enseñan con el ejemplo, el respeto y la buena educación. La misma palabra lo dice: “educere” significa elevar, tirar hacia arriba. Y no se puede hacerlo sin un gran cuidado por las formas, con delicadeza, elegancia y belleza junto con el vigor y el ansia de buscar la verdad.





Una sociedad que pierde sus buenos modales, su modo de comportarse, su porte urbano es una sociedad que entra en la decadencia y no puede mantener altos niveles de desarrollo.Una escuela donde los maestros dan ejemplo de inconducta, desobediencia, desorden y mala dicción es una escuela que trastorna y perturba a los niños. En lugar de educar, falsea; en lugar de elevar, rebaja y transmite conductas adulteradas. El mal comportamiento y la descortesía pueden justificarse con argumentos de falsa sinceridad.

Mire estas sugerencias de forma, que me enviaron hoy: “Luis Abinader debe llamar a cordura y paciencia, no dejar que en marcha parque Independencia se forme un caos. No retratarse con Leonel, eso le resta, juntos en esa causa, pero no revueltos, pues con Leonel el rey de la marrulla, nunca se sabe, porque a Leonel y a Danilo, no le convienen elecciones municipales, les cuentan votos y se desinflan.

Creo que Leonel no obtiene 3 alcaldes seguros, Luis debe salir con David Collado y perfilarlo como un posible vice en su boleta, eso es parte de la forma que todos debemos evaluar como mensaje subliminal”.

Por eso formar una sociedad fraternal, igualitaria y progresista, es deber del líder de la oposición; sino engendraremos frustración y las dependencias futuras, transformándonos en esclavos de nuestros propios caprichos y ventajas particulares.

En resumen:

Los seres humanos tienen necesidad de excelencia, de alcanzar el grado más elevado de bondad, mérito o estimación. Necesitan superarse, soñar, imaginar y aureolar su vida con el reconocimiento de los demás.

Tienen necesidad de pan, pero también de poesía y de la palabra divina.

Sienten hambre de todo aquello que se expresa en las buenas formas, en la fineza de un gesto, en el cariño de un padre o el amor de un hijo. Cuando repudiamos las formas estamos matando todo esto.

Adoptando la vulgaridad perdemos la calidad de la vida porque nos hacemos hoscos y construimos una sociedad agresiva, brutal y sin grandeza. Al terminar con las buenas formas también se termina aquello que esas formas implican: la atención a los demás, la compasión, la delicadeza y el respeto a la dignidad de la persona humana. Cuando eliminamos los buenos modales no formamos al hombre nuevo.

Cuando terminamos con todo velo de pudor, todo símbolo de pureza y toda compasión, ya no tendremos más al hombre, sino a un bruto, falto de inteligencia, insensible, que actúa según sus instintos y no según su razón, incapaz de apreciar las cosas nobles y valiosas de la vida. Yo confío en nuevas elecciones, con menos teatro y pataleo.