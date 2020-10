Las dos páginas más desactualizadas: las de la Presidencia y Salud Pública

Las dos páginas de internet más importantes de las instituciones del gobierno de la República Dominicana son las de la Presidencia de la República (www.presidencia.gob.do) y el Ministerio de Salud Pública (https://www.msp.gob.do/web/) . La primera porque es el órgano oficial del Gobierno, el cual debe reseñar a tiempo todo lo relacionado con el Presidente y los principales funcionarios; la segunda porque es la destinada a informar sobre el comportamiento de la salud del pueblo dominicano y los pasos que se dan para mantenerlo en buen ritmo.

Paradójicamente, sin embargo, son los dos sitios más desactualizados, pues permanentemente exhiben informaciones viejas, con hasta dos días de atraso. Para muestra basta un botón: En el momento en que estamos escribiendo estas líneas (4:00 de la tarde del sábado) el portal presidencial tiene como informaciones principales que el “Presidente Luis Abinader y primera dama Raquel Arbaje asisten a misa madre de Altagracia Salazar” y también que el “Presidente Abinader celebra el Día Internacional de los Envejecientes”, o sea dos noticias irrelevantes que se produjeron el jueves. No hay nada del viernes y ni del sábado. )Hace un momento me enteré, porque me lo dijo alguien por teléfono, que el Mandatario estuvo en Juan Dolio visitando los estudios de cine de una empresa privada ubicados en esta localidad y de que posteriormente ofreció una rueda de prensa en el Palacio Nacional en la que se refirió a los impuestos).

De las noticias del Palacio regularmente me entero porque Jorge Taveras, quien tradicionalmente ha trabajado como encargado de prensa de Abinader, ha creado un grupo de WhatsApp a través del cual remite diariamente informaciones oficiales (algunas de ellas con mediocre redacción). Cuando se producen decretos, los medios pasan «la de Caín, porque los envía en formato PDF, el cual impide a los medios reseñarlos en forma rápida, en razón de que no se le puede dar copy-paste a los mismos.

De su lado, el portal del Ministerio de Salud, tiene como número uno el boletín 197 sobre la pandemia, el cual fue emitido el viernes en la mañana. No hay en él nada del sábado. (A propósito, un nuevo formato creado por dicho ministerio para informar las cifras diarias se presta a confusión, pues tiene un renglón sobre las “defunciones notificadas en las últimas 24 horas” y otro sobre las “ocurridas en las últimas 24 horas”. Por eso, unos medios dicen diariamente una cosa y otros, otra. ¿A quién le creo?).

Lo ideal sería que todo lo relacionado al Presidente y los principales funcionarios así como a la pandemia de COVID-19 primero salieran reseñados en las dos páginas mencionadas, para que la población en general pueda verlas a tiempo y con mayor credibilidad. De esa forma también se lograría que los periodistas se acostumbraran a tomarlas de allí, de manera rápida y profesional.

sp-am