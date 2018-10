Las cosas se oscurecen en el partido blanco tras críticas de Peña Guaba

SANTO DOMINGO.- En el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) las cosas no están color de rosas. A lo interno de esta organización han vuelto a relucir una serie de cuestionamientos que de manera abierta han comenzado a hacer dirigentes de alto nivel, por la supuesta inacción en que ella se encuentra.

El último de ellos provino del secretario general Tony Peña Guaba, el influyente hijo del fenecido líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), José Francisco Peña Gómez, quien ha anunciado sus aspiraciones nada más y nada menos que a la presidencia de la República.

En su primera comparecencia pública como precandidato presidencial, Peña Gómez hizo en el programa El Zol de la Mañana un virtual bombardeo a la forma en que está siendo conducido el que fuera el más poderoso partido opositor de la República Dominicana. Señaló que en los actuales momentos el PRD “está fuera del debate político nacional” y resaltó que “las encuestas no le están dando buenos números por la sencilla razón de que no estamos en la mente del pueblo dominicano”.

“En la mente del pueblo dominicano existen tres cosas: Danilo y Leonel en el PLD, en el PRM Luis Abinader e Hipólito Mejía y un chin Ramfis Trujillo. Nosotros (los perredeístas) no estamos. ¿Por qué?. Porque no estamos en el debate, no estamos hablando de la solución de los grandes problemas nacionales.”, enfatizó.

Expresó que el PRD está “aliado” y se ha conformado con eso. “Y yo te hago la pregunta: ¿cómo crece un partido político si no le dice a la población qué va a hacer y no sale a defender al pueblo dominicano”, agregó.

El PRD, cuyo presidente actualmente es el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, concurrió aliado al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y apoyó la candidatura de Danilo Medina, quien ahora es presidente de la República. Fruto de esta alianza, fue entregado a los perredeístas el manejo de la Cancillería, la Autoridad Portuaria Dominicana y el Instituto Dominicano de Crédito Cooperativo, entre otras entidades. Vargas fue designado ministro de Relaciones Exteriores y como tal ha designado en una serie de cargos diplomáticos a dirigentes perredeístas.

Aunque no ha hecho pública ninguna aspiración, en el PRD se le considera un potencial precandidato a la Presidencia de la República.