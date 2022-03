Las cinco frases del político incumplidor (OPINION) 

La actividad política ha perdido credibilidad debido al proceso de desideologización, que durante años ha ocupado tan noble práctica.

Como los principales exponentes de la política no son de carrera, sino que provienen del sector banquero, empresarial, crimen organizado y narcotráfico no existe un nivel de compromiso con la palabra empeñada durante la campaña.

Esto ha hecho que los que no son de esos sectores, antes mencionados, hagan suya la maña incumplir con lo pactado, apostando al olvido o a la sustitución de sus cuadros en procesos futuros.

Se que hoy los correligionarios del gobierno lo viven en carne propia, pues ya han escuchado las siguientes cinco (5) frases, ante sus reclamos de espacios de participación en el gobierno.

ESTOY EN UNA REUNIÓN, TE DEVUELVO LA LLAMADA: Ante la insistencia telefónica, cuando finalmente toman el teléfono de forma inmediata dicen que están reunidos con alguna comisión de alto nivel y que devolverán la llamada en cuanto puedan. Los huesos se secan si quien llamó piensa que en verdad le devolverán la llamada.

LO TUYO YA VA EN CAMINO: La mayoría de veces las hojas de vida (Curriculum) no pasan del zafacón, pero para mantener entretenidos a los que guardan la esperanza de ser tomados en cuenta, siempre les dicen que lo de ellos ya va en camino que no se desesperen. En ese trajín se pasan los cuatro (4) años del gobierno.

NO CALIFICAS PARA ESE PUESTO, HAY QUE BUSCAR OTRA COSA: Si bien es cierto que el Estado Dominicano se ha tecnificado y que para una gran cantidad de puestos públicos se requiere cierta preparación académica, los espacios de participación que corresponden a los que si se fajaron para construir el edificio de la victoria se los entregan a las novias, amantes, esposas, amigos y relacionados, pero a los de abajo siempre les dicen que no calificó para el puesto que quería.

VOY A CONSEGUIRTE UNA CITA: Antes de llegar al poder los políticos son muy accesibles. Siempre toman las llamadas y si no las devuelven, visitan las casas a toda hora y para todo lo que se les solicite están disponibles. En cambio, cuando llegan al poder sufren una especie de metamorfosis. Ahora es todo lo contrario, no toman el teléfono, nunca están disponibles, no visitan a nadie y cuando se les contacta dicen que verán si tienen cupo en su agenda para una cita.

LOS COMPAÑEROS ESTÁN MUY DESESPERADOS, DEBEN TOMARLO CON MÁS CALMA: Curiosamente quienes dicen esto ya tiene sus nombramientos y además varios miembros de su familia también. Pero tiene el descaro de solicitar paciencia a los demás.

jpm-am