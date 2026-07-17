Lanzan campaña para recaudar alimentos familias vulnerables

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SANTO DOMINGO. PriceSmart y el Banco de Alimentos de la República Dominicana (BARD) pusieron en marcha la campaña “Alimentos para Todos 2026”, una iniciativa solidaria que busca recaudar alimentos no perecederos durante el mes de julio para beneficiar a personas y familias en situación de vulnerabilidad en distintas comunidades del país.

La jornada permitirá a los socios de PriceSmart donar productos como arroz, leche, cereales, habichuelas, avena, pastas y alimentos enlatados en los clubes de Charles Sumner, Arroyo Hondo, Bolívar, San Isidro y Estrella Sadhalá, en Santiago. Este año se suma por primera vez el recién inaugurado club de La Romana, ampliando el alcance de la campaña.

La iniciativa forma parte del programa regional de responsabilidad social de PriceSmart, desarrollado en conjunto con bancos de alimentos de varios países de América Latina, con el objetivo de contribuir a la reducción del hambre, fortalecer la seguridad alimentaria y disminuir el desperdicio de alimentos.

Los productos recolectados serán distribuidos por el Banco de Alimentos RD a organizaciones que brindan asistencia a niños, adultos mayores, personas con discapacidad, comunidades de escasos recursos y otros grupos vulnerables.

Erick Espinal, gerente general del Club Charles Sumner de PriceSmart, exhortó a los socios a participar en la campaña, destacando que la donación de uno o varios productos adicionales durante sus compras puede representar una ayuda significativa para miles de personas que reciben apoyo a través de la red de organizaciones beneficiadas.

De su lado, la directora ejecutiva del Banco de Alimentos RD, Julinna Staffeld, resaltó la importancia de la alianza con PriceSmart y el respaldo constante de sus socios.

“El hambre y la inseguridad alimentaria continúan afectando a miles de personas en nuestro país. Gracias a iniciativas como esta podemos ampliar la cantidad de alimentos que recuperamos y distribuimos entre organizaciones que trabajan directamente con poblaciones vulnerables”, expresó.

Como parte de la campaña, el Banco de Alimentos RD también abrió una convocatoria para captar voluntarios que colaboren en las jornadas de recolección en los distintos clubes participantes, orientando a los socios sobre las formas de contribuir.

La entidad recordó que su misión es rescatar alimentos aptos para el consumo y canalizarlos hacia organizaciones benéficas, con el propósito de apoyar a quienes enfrentan mayores necesidades alimentarias.

PriceSmart y el Banco de Alimentos RD reiteraron su llamado a la ciudadanía para sumarse a esta iniciativa, que busca convertir la solidaridad en ayuda concreta para miles de familias dominicanas.

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