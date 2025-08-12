Lantigua: RD pierde uno de sus mejores valores culturales (OPINION)
Estando de visita en la ciudad de Orlando, Florida, en la realización del acto de lanzamiento de mi nuevo libro sobre Ercilia Pepín y de una edición especial de la Revista Señales dedicada a la comunidad dominicana en esa urbe, recibí la dolorosa noticia del fallecimiento de José Rafael Lantigua, gran amigo, destacado y enjundioso intelectual, gestor cultural de calidad, brillante escritor y analista profundo y, sin ninguna duda, el mejor ministro de cultura que ha tenido la República Dominicana y uno de los mejores de América Latina.
Esa noticia me laceró el alma. Se produjo de manera tan inesperada y tan sorprendente que todavía me resulta difícil poder procesarla. La última vez que nos vimos, hace poco menos de un año, lo sentí tan motivado y alegre con muchos proyectos culturales que tenía en carpeta, consciente de que los aires políticos que soplan en la actualidad lo llevarían de nuevo a un sitial de importancia en el Estado y la sociedad.
José Rafael Lantigua fue quien le dio fisonomía y fortaleza institucional a las políticas y acciones culturales del Estado dominicano en los tiempos modernos. Con justa razón el ex presidente Leonel Fernández, al expresar su dolor por la partida de José Rafael, expresó que “fue un faro de sabiduría y sensibilidad en la vida literaria del país, en el servicio público y en Funglode”.
Como intelectual, escritor y analista de libros alcanzó una dimensión fuera de serie. Su columna Biblioteca, donde analizaba con visión y pasión muchos de los libros que se publicaban, será un referente eterno de buena redacción y de análisis objetivo y sopesado.
José Rafael Lantigua fue un amigo de sus amigos en el más amplio sentido de la palabra. Solidario, colaborador, entregado por los demás hasta extremos inimaginables. Cuando se embarcaba en un proyecto cultural, intelectual o mediático, daba el todo por el todo hasta alcanzar la excelencia.
Como escritor, su pluma era brillante y estaba llena de encantos intelectuales, siempre al servicio de la verdad y del futuro. Particularmente considero que él ha sido el mejor presentador de un libro en toda la historia nacional. Su enorme capacidad de lectura lo colocaron en un sitial privilegiado y se convirtió en el intelectual que mejor podía hacer la presentación y el prólogo de un libro.
De manera particular viví esa experiencia. En el año 2008, cuando iba a lanzar al mercado editorial mi libro”Juan Luis Guerra y 4-40: Merengue y bachata a ritmo de poesía y compromiso”, le pedí a José Rafael que me honrara haciendo la presentación en el acto de lanzamiento.
Con la partida física de José Rafael, el país pierde uno de sus mejores valores culturales y nosotros perdemos a un gran amigo y hermano, un ser humano valioso, solidario, visionario y un luchador sin límites por el bienestar de la nación. A Miguelina, su viuda, a sus hijos José Rolando, Pablo José y María Miguelina, deseo que el Dios Todopoderoso les de consuelo y fortaleza. A todos ellos, les envío un abrazo solidario y les doy el mismo mensaje que le di a León Feliz Bautista, uno de sus principales discípulos: “No estamos solos, donde esté Jose Rafael, él sigue con nosotros. Su ejemplo y su legado nunca dejarán de acompañarnos…”