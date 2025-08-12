Lantigua: RD pierde uno de sus mejores valores culturales (OPINION)

EL AUTOR es economista y comunicador. Reside en Santo Domingo.

Estando de visita en la ciudad de Orlando, Florida, en la realización del acto de lanzamiento de mi nuevo libro sobre Ercilia Pepín y de una edición especial de la Revista Señales dedicada a la comunidad dominicana en esa urbe, recibí la dolorosa noticia del fallecimiento de José Rafael Lantigua, gran amigo, destacado y enjundioso intelectual, gestor cultural de calidad, brillante escritor y analista profundo y, sin ninguna duda, el mejor ministro de cultura que ha tenido la República Dominicana y uno de los mejores de América Latina.

Esa noticia me laceró el alma. Se produjo de manera tan inesperada y tan sorprendente que todavía me resulta difícil poder procesarla. La última vez que nos vimos, hace poco menos de un año, lo sentí tan motivado y alegre con muchos proyectos culturales que tenía en carpeta, consciente de que los aires políticos que soplan en la actualidad lo llevarían de nuevo a un sitial de importancia en el Estado y la sociedad.

Eso le permitiría completar y ampliar muchos emprendimientos y obras de trascendencia que creó e impulsó, los cuales ha sido retrasados, olvidados, maltratados o eliminados por varios de los incumbentes que le sucedieron en el Ministerio de Cultura.

José Rafael Lantigua fue quien le dio fisonomía y fortaleza institucional a las políticas y acciones culturales del Estado dominicano en los tiempos modernos. Con justa razón el ex presidente Leonel Fernández, al expresar su dolor por la partida de José Rafael, expresó que “fue un faro de sabiduría y sensibilidad en la vida literaria del país, en el servicio público y en Funglode”.

El presidente Fernández tiene toda la razón. En la gestión que Lantigua desarrolló como guía de las acciones culturales de los gobiernos del presidente Fernández, consolidó la realización de la Feria Libro, la llevó a niveles internacionales, consolidó la Editora Nacional, desarrolló las ferias regionales del libro, en fin, dejó un legado trascendente que se quedará siempre como una muestra de trabajo cultural efectivo desde el Estado, en favor de la grandes mayorías.

Como intelectual, escritor y analista de libros alcanzó una dimensión fuera de serie. Su columna Biblioteca, donde analizaba con visión y pasión muchos de los libros que se publicaban, será un referente eterno de buena redacción y de análisis objetivo y sopesado.

Libros

En su producción literaria se destacan libros de poesía, ensayos y varias antologías. De manera particular, el libro que más me impactó y considero su mejor obra, es “La conjura del tiempo”, un ensayo enjundioso y apasionante de la última etapa de la Era de Trujillo y los tiempos posteriores de construcción de la democracia moderna dominicana. Es un libro escrito con lucidez, con precisión, lleno de datos y análisis certeros, reflexivos y convincentes.

José Rafael Lantigua fue un amigo de sus amigos en el más amplio sentido de la palabra. Solidario, colaborador, entregado por los demás hasta extremos inimaginables. Cuando se embarcaba en un proyecto cultural, intelectual o mediático, daba el todo por el todo hasta alcanzar la excelencia.

En el año 1992, José Rafael y yo realizamos por un buen tiempo, junto con el periodista Leo Hernández, el programa matinal “Comenzando el día”, un talk show de análisis político, social y cultural que se transmitía diariamente en la emisora de Wilfrido Vargas.

En ese espacio, José Rafael todos los días nos daba una cátedra de análisis político y visión global certera de los principales problemas que aquejaban a la nación dominicana.

Como escritor, su pluma era brillante y estaba llena de encantos intelectuales, siempre al servicio de la verdad y del futuro. Particularmente considero que él ha sido el mejor presentador de un libro en toda la historia nacional. Su enorme capacidad de lectura lo colocaron en un sitial privilegiado y se convirtió en el intelectual que mejor podía hacer la presentación y el prólogo de un libro.

De manera particular viví esa experiencia. En el año 2008, cuando iba a lanzar al mercado editorial mi libro”Juan Luis Guerra y 4-40: Merengue y bachata a ritmo de poesía y compromiso”, le pedí a José Rafael que me honrara haciendo la presentación en el acto de lanzamiento.

Con la humildad y solidaridad que le caracterizaba, de inmediato me dijo que sí. Su presentación de mi libro fue algo extraordinario, impactante, lleno de datos sobre la música en todo el caribe y sobre la trascendencia de Juan Luis en la historia musical de nuestra nación.

Con la partida física de José Rafael, el país pierde uno de sus mejores valores culturales y nosotros perdemos a un gran amigo y hermano, un ser humano valioso, solidario, visionario y un luchador sin límites por el bienestar de la nación. A Miguelina, su viuda, a sus hijos José Rolando, Pablo José y María Miguelina, deseo que el Dios Todopoderoso les de consuelo y fortaleza. A todos ellos, les envío un abrazo solidario y les doy el mismo mensaje que le di a León Feliz Bautista, uno de sus principales discípulos: “No estamos solos, donde esté Jose Rafael, él sigue con nosotros. Su ejemplo y su legado nunca dejarán de acompañarnos…”

euricabral07@gmail.com

