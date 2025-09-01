Lamenta Rusia abandono interno y externo de Haití

Puerto Príncipe, 1 sept.- El representante de Rusia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Dimitri Polyanskiy, lamentó el abandono que sufre Haití tanto de su gobierno como de la comunidad internacional, informó hoy la prensa local.

Polyanskiy emitió una severa advertencia sobre el deterioro de la situación en Haití, y mostró su preocupación por el colapso de la autoridad estatal, el aumento de las pandillas que controlan el 90 por ciento de Puerto Príncipe.

Asimismo, llamó la atención sobre la difícil situación de los niños víctimas de la violencia.

El diplomático ruso criticó al gobierno haitiano encabezado por el primer ministro, Alix Didier y el Consejo Presidencial de Transición, además de los donantes internacionales, por abandonar el país caribeño.

Ningún actor relacionado con el panorama que vive hoy Haití implementó medidas de seguridad efectivas, de ahí que el respaldo del mundo debe ser de carácter urgente, indicó Polyanskiy citado por el diario digital Haití Libre.

of-am