Lamenta obispos se «olvidaran» problema de indocumentados

Pero lamentó que en ese documento los obispos de la República Dominicana evitarán mencionar la situación que sufre el país con el caos haitiano y los miles de indocumentados que viven en el país.

Resaltó que nadie puede desconocer que la República Dominicana tiene que sufrir la llegada permanente de haitianos que tratan de ingresar ilegalmente al país, y luego se quedan como indocumentados.

Enfatizó que la iglesia católica debería ser la abanderada en esa lucha para el resguardo de la soberanía y el territorio, y no darle de lado y evitar en su pastoral de La Altagracia referirse al problema.

Empero, la iglesia habla con claridad cuando se refiere a los problemas sociales y económicos del país, donde se hace necesaria la unidad y el caminar juntos para encontrarle soluciones positivas.

Añadió que con el crecimiento poblacional, cada día hay cuadros de miseria que tienen que ser auxiliados, para de esa forma garantizar mejores niveles de vida para toda la población.