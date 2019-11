NUEVA YORK: Violinista Aisha Syed vuelve a brillar en el Carnegie Hall

La violinista internacional Aisha Syed.

NUEVA YORK.- Nuevamente, la violinista internacional Aisha Syed se apoderó del icónico escenario del Carnegie Hall en la celebración del tercer concierto-gala de la organización The Dominican Heritage and Culture Society en favor de diferentes causas comunitarias.

Entre clásicos de Piazzolla y la primavera de Solano, la dominicana encantó en la sala Zankel Hall al lado del maestro del piano Martin Labazevitch en una noche cargada de emociones musicales.

La reconocida artista ofreció un concierto memorable a casa llena con un público selecto que valoró durante casi dos horas cada uno de los temas interpretados por la joven, en una noche mágica y muy significativa para la diáspora.

Inicio con un clásico muy conocido, “Suite for Violín and Piano” de Still, poniendo el sello de lo que iba a ocurrir en la exitosa velada.

Temas como “Spanish Dance No.5”, “Deep River”, “Ayesha’ Dance” from Gayaneh, “Danse Orientale”, entre otros, fueron los protagonistas de la noche clásica en la capital del mundo.

Aisha Syed deleitó a los presentes con la incorporación de temas clásicos latinos como “Una Primavera para el Mundo” del maestro de Rafael Solano y “Por Una Cabeza” de Gardel.

Además realizó un excelente popurrí de temas del icónico musical West Side Story, para cerrar.

La artista, muy emocionada, agradeció a los presentes por su gran respaldo y a la organización The Dominican Heritage and Culture Society por su confianza depositada en ella para un segundo concierto.

La artista se presentó impresionante vestido verde esmeralda muy acertado para la noche.

Fresia Olivero Momani, presidente de la Sociedad de la Herencia y Cultura, agradeció a los presentes por el apoyo a la organización, al igual que a todos los miembros de la junta de directores, Carmen Lázala, Ana Olivero, Luisa Pérez y Yomaris Pena, Seny Taveras, Juan Villar y Ramón Espínola.

La artista fue reconocida por su trayectoria y como ejemplo a la dominicanidad en el exterior por el senado del estado, de la mano del senador estatal Robert Jackson, quien destacó sus cualidades..

También fueron reconocidos por el congresista Adriano Espaillat los dominicanos, Julissa Reynoso, ex embajadora de los Estados Unidos en Uruguay, y el Dr. Ramón Tallaj, presidente del Board de la organización SOMOS Community Care.

