La UASD: Una academia que espera mejoría

Dentro de algunos días, el más importante centro de estudios superiores dominicano que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), se abocará a elegir nuevas autoridades. Es oportuna la ocasión para promover el redireccionamiento de esa academia de cara al siglo XXI, asumiendo como punto de partida para esto, la discusión y aprobación del Plan Estratégico Decenal 2022-2032 en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 y con el consenso de todas las fuerzas vivas que convergen en dicha academia.

Como subconjunto propio de este Plan Decenal, se requiere consensuar y aprobar el Plan Cuatrienal que guiará y orientará las acciones de las autoridades electas para gerenciar la UASD en sus diversas vertientes durante el periodo 2022-2026 e implementar un mecanismo ad hoc complementario a los instituidos en las normativas UASDIANA que permita monitorear periódicamente el cumplimiento de dicho plan.

Ese Plan Cuatrienal debe contener como aspecto fundamental e inmediato el fortalecimiento de la transparencia de gestión a partir del desarrollo de un vasto proceso de saneamiento de la UASD en las vertientes administrativa, financiera y académica, que garantice el desarrollo de una gestión eficiente, eficaz, ética y transparente para fortalecer la institucionalidad, calidad, acreditación y pertinencia en la docencia, investigación y extensión, y recuperar el prestigio nacional e internacional perdido.

Un aspecto concreto para fortalecer la transparencia de gestión, es poner en práctica en toda su extensión el Reglamento sobre el Control, Transparencia y Rendición de Cuentas de la UASD, aprobado por Resolución Núm. 2018-249 de fecha 5 de diciembre de 2018, cuyo artículo 5 obliga a todos los funcionarios electos o designados que administren recursos públicos a presentar declaración jurada dentro de los 30 días siguientes a su juramentación y a los 30 días de salir del cargo o haber cesado en sus funciones.

Aunque no está consagrado en este artículo 5, también los Directores de Escuelas y Vicedecanos dada su condición de funcionarios públicos, deben presentar la declaración jurada de patrimonio. Asimismo, se debe asumir el literal d), capítulo 2 del reglamento citado realizando la publicación mensual de la nómina de servidores de la UASD, de la ejecución presupuestaria trimestral, de los Informes semestrales por área de trabajo y las resoluciones del Consejo Universitario y los Consejos Directivos de cada Facultad, entre otros.

Recursos humanos

En ese camino de la transparencia, las autoridades electas deben realizar una auditoría de recursos humanos docentes y administrativos en el primer trimestre de gestión, para recabar información sobre: a) ausentismo laboral, b) grado de correspondencia entre el sueldo percibido y el cargo desempeñado, c) cantidad de licencias caducadas y contratos indebidamente prorrogados; d) servidores universitarios que simultáneamente ocupan puestos directivos en la UASD y puestos fijos como encargados en instituciones externas.

Esta auditoría también permitirá conocer realmente: a) la cantidad de servidores universitarios enfermos o discapacitados para laborar y que siguen activos; b) status de proyectos de investigaciones inconclusas y con plazos extendidos, c) servidores activos que cobran su sueldo pero que no están en el país, y posibilitará asumir las medidas que aconsejan las normativas uasdianas y cumplir a cabalidad con el Artículo 4 del reglamento sobre el control, transparencia y rendición de cuentas, obviando el enyavismo y el tráfico de influencia.

Lograr la UASD del siglo XXI, entraña un proceso de reformas que comprende la revisión y modificación de su reglamento electoral para: a) Evitar, el desorbitado proselitismo electoral que inicia desde que concluye el más reciente proceso de votación, b) Controlar e impedir que sean utilizados los recursos públicos y el puesto de rector para promover proselitismo a favor de candidatos, c) Establecer el origen de los recursos utilizados en la campaña electoral y fijar un límite hasta dónde debe llegar el gasto en que se ha de incurrir en dicha campaña.

Ese proceso de reforma además debe abarcar la revisión y actualización de: d) El estatuto orgánico de la UASD, sin trastocar su carácter de universidad pública y abierta, excluida de cualquier práctica neoliberal, e) Su estructura organizacional, para eliminar duplicidad y solapamiento estructural, f); Su sistema de contratación, remuneración y pensiones, g) El reglamento sobre el control, transparencia y rendición de cuentas, h) Todos los instrumentos de evaluación docente y administrativo vigente, i) El modelo académico vigente.

Un elemento esencial para los tres primeros años de gestión es que se rediseñe e implemente un sistema informático de gestión automatizado integral para la UASD del SIGLO XXI, que interrelacione on line los diversos Subsistemas (Nomina, Contabilidad, Recursos Humanos, Admisión, Registro, transportación, Institutos, empresas productivas, ARS, etc., etc.) cuyo flujo de información actual es fragmentado. Esto permite mayores niveles de transparencia en todo el accionar uasdiano y requiere un equipo multidisciplinario de trabajo y recursos especiales.

Conjuntamente con el sistema informático de gestión automatizado integral para la UASD del SIGLO XXI señalado, debe ser diseñado e implementado en los dos primeros años y medio de gestión, un sistema integral de informaciones estadísticas institucionales en la UASD que permita on-line la recolección, organización, análisis, presentación y divulgación de datos oportunos, necesarios para elaborar indicadores de gestión que favorezcan las tomas de decisiones oportunas y solución integral a los problemas que a diario afectan la academia.

Este sistema de información estadístico, cubrirá todos los datos generados por las unidades funcionales y operativas que componen la UASD, tales como rectoría, vicerrectorías, facultades, escuelas, recintos, centros y subcentros, institutos, empresas productivas, ARS e instancias de apoyo a la gestión de la institución como admisión, registro, direcciones generales, departamentos, divisiones administrativas, etc. Esto entraña también la conformación de un equipo multidisciplinario de trabajo y la disponibilidad de recursos especiales.

Sin alterar el bienestar de los servidores de la academia, se requiere aumentar la credibilidad de la sociedad sobre la UASD aplicando la reducción de gastos superfluos, detectados mediante la inspección de la asignación de combustible, refrigerios, viáticos, compensaciones, etc. Asimismo, deben agenciarse medidas que faciliten la inscripción y selección de asignaturas de los bachilleres, especialmente de aquellos que tienen obligaciones en el mundo empresarial y que, por los obstáculos encontrados, terminan abandonando la UASD.

En interés de mejorar la UASD, es de lugar que las autoridades electas retomen durante el primer año de su gestión el rediseño curricular que todavía sigue inconcluso, haciendo las revisiones y correcciones requeridas en los pensums y programas de asignaturas de cara a los requerimientos técnicos-científicos sectoriales, nacionales y mundiales, y tomando en cuenta los elementos que permitan la convalidación crediticia de dichos programas.

jpm-am