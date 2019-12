En la primera década de este siglo Al Gore fue el protagonista del tema del calentamiento global. Su documental, Una Verdad Incómoda del 2006 fue la ganadora al premio Oscar por mejor documental. En el 2007 obtiene el Premio Nobel de la Paz “por sus esfuerzos para un mayor conocimiento sobre el cambio climático causado por el hombre”.

Luego de sus conflictos personales con un divorcio después de 40 años de matrimonio y sus conflictos con la venta de su canal de televisión a la cadena de Qatar Al Jazeera su protagonismo en los medios de comunicación decayó de manera notable.

En la actualidad nace una sustituta. La adolescente sueca Greta Thumberg. Su protagonismo no tiene fronteras. En la lista elaborada por Google fue la mayor tendencia en su buscador y la revista Time la ha elegido como la persona del año con una nominación para el Premio Nobel de la Paz. La revista afirma que la joven sueca ha logrado convertir una vaga preocupación sobre el planeta en un movimiento mundial que exige un cambio global. La joven ha respondido que “comparte este gran honor con todos los que participan en el movimiento Fridays for Future y los activistas climáticos de todo el mundo”.

En su intervención en la Cumbre Climática de nuevo lanza un ataque a los políticos de todo el mundo. Para la adolescente, el mayor peligro no es la inacción. Es cuando los políticos hacen como que actúan y en realidad no hacen nada y agrega “hay esperanza que no llega por parte de las autoridades ni de las empresas, sino de la propia sociedad. No tenemos que esperar, tenemos que empezar ahora mismo el cambio, nosotros, los pueblos.”.

Para Greta las personas que niegan el cambio climático son las que quieren que todo siga igual. A propósito, Al Gore asistió a la Cumbre y dice que “no podemos convertir el cielo en una alcantarilla”. Afirma que es el mayor reto de la humanidad.

Parecería que la solución al calentamiento global no va a llegar a través de los políticos. Las Naciones Unidas ha acreditado una escuela en Dubái en la que todos sus profesores enseñan sobre el calentamiento global a niños de 4 a 11 años. Nace un nuevo ejército.

JPM