La soberanía de Dios:  Sencilleces y complejidades en las Sagradas Escrituras

Nuestro Señor y Dios se ha revelado al ser humano en la Biblia de manera simple, sencilla, clara y entendible para las cosas que así deben ser. Tanto por Su voluntad como por la finitud del ser humano.

Por otra parte, en las mismas Sagradas Escrituras, el Señor se nos revela de forma compleja, mística, y no entendible para las cosas que también deben de ser así. Y esto, como la anterior, tanto por Su voluntad como por la finitud del ser humano.



Veamos algunos ejemplos:



“En el principio creó Dios los cielos y la tierra.”

‭‭Génesis‬ ‭1:1‬ ‭RVR1960‬‬

Ahí está la sencillez y la complejidad unidas a la Fe. Pero a su vez, respaldada por un hecho material innegable, hay algo creado que no existía antes, por alguien.

La tensión que genera lo descrito anteriormente en el creyente es por igual inconmensurablemente complejo, y ni hablar en el no creyente.

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.” ‭‭Filipenses‬ ‭2:5-8‬ ‭RVR1960 ‬‬



La respuesta de Job a su esposa es contundentemente reveladora de una Fe y un conocimiento suficiente por parte de éste para confiar y esperar en Dios, y que finalmente pudo ver la cosecha de su Fe en vida, ante la desgracia que le vino veamos las reacciones:

La mujer de Job:

“Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete.”

‭‭Job‬ ‭2:9‬ ‭RVR1960‬‬





“Y él le dijo:“Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios.”‬‬

Finalmente, si bien es cierto que hay complejidades que nos sobrepasan, no es menos ciertos que Dios nos ha revelado lo suficiente, y nos ha demostrado con hechos, lo suficiente, para tener confianza y Fe en El, sin suicidarnos como seres pensantes. Sin la necesidad de ejercer una Fe ciega sorda y muda como ejerce el rebelde no creyente en sus argumentos para no creer.

magaclin@me.com