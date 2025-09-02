La Semanal no puede prestarse al circo de la oposición (OPINION)

EL AUTOR es comunicador. Reside en Santo Domingo.

El presidente Luis Abinader debe recordar algo esencial: La Semanal con la Prensa nació como un espacio de rendición de cuentas al pueblo dominicano, concebido para acercar la gestión gubernamental a la ciudadanía, explicar con lucidez lo que se hace y lo que falta por hacer, y mantener viva la conexión entre el Gobierno y la gente, a través de la prensa y los medios de comunicación nacionales.

Sin embargo, lo que estamos viendo en las últimas ediciones preocupa. El escenario se está desviando hacia un terreno peligroso: el juego estéril del “yo te digo, tú me dices” con los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina y el mandatario de la República Luis Abinader Corona.

Cada réplica que usted hace, gobernante Luis Abinader, no fortalece su gestión, al contrario, le da protagonismo gratuito a una oposición que precisamente busca ese espacio mediático para proyectarse.

En lugar de ser un ejercicio de transparencia, La Semanal corre el riesgo de convertirse en un ring político, donde usted siendo el presidente en funciones termina bajando al nivel de quienes ya asumieron su turno en el poder y le reclaman lo mismo que ellos no tuvieron la capacidad de resolver.

Presidente Abinader, usted es el verdadero protagonista de esta historia, no lo son ni Leonel ni Danilo. Ellos hacen su papel que es criticar, atacar y buscar relevancia. Pero el suyo es otro: gobernar, informar y marcar la agenda nacional.

La oposición quiere un circo, porque en el ruido encuentran oxígeno político, no se lo permita. La Semanal debe seguir siendo un espacio institucional, ciudadano y serio, no un escenario para responder pullas o provocaciones.

El país necesita que usted continúe utilizando ese espacio para informar con claridad y transparencia lo que se está haciendo en materia de economía, seguridad, educación, salud, medio ambiente e infraestructura. Eso es lo que le da legitimidad a su gestión y lo que el pueblo espera de su liderazgo.

Señor presidente, no pierda de vista lo fundamental: el pueblo lo eligió para gobernar, no para debatir con el pasado incompetente.

jpm-am