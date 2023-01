La SCJ trabajará para lograr «cero mora» en los tribunales de la RD

Luis Henry Molina

SANTO DOMINGO.- La Suprema Corte de Justicia (SCJ) trabajará este año para lograr «cero mora» en los tribunales de la República Dominicana, informó Luis Henry Molina, presidente de esa institución.

«Cuando la gente llega a la justicia, es porque tiene un problema y requiere de alguien que redima ese problema. Las personas quieren que se resuelva lo más rápido posible y es porque piensan que si no se resuelve rápido, es porque no hay justicia, y tienen razón. Justicia tardía no es justicia. Por eso, nuestro primer objetivo es lograr la cero mora en el Poder Judicial», declaró.

NO DEBE HABER RETARDO

Explicó en una entrevista concedida al periódico Diario Libre que «eso significa que cada uno de los integrantes del Poder Judicial esté consciente de que no puede haber retardo en los procesos».

«La Suprema Corte debe ser la primera al tanto de ello. Por eso ni en la segunda ni en la tercera sala hay un expediente con más de seis meses y en la primera sala quedan algunos expedientes que tienen más de un año», subrayó.

Dijo que «eso nos va a llevar este año con la noticia de que ya se aprobó la Ley de Casación y esa ley nos va a permitir que este gran esfuerzo que se ha hecho se pueda mantener. ¿Qué significa eso? Que la Suprema tiene la autoridad moral de exigir a los tribunales del país que no haya mora».

«La cero mora es un planteamiento que vivimos, luego filosofamos y, luego, lo predicamos», indicó Molina.

Advirtió que «será una batalla más rápida que como era antes, porque al mismo tiempo tenemos la Ley de Usos de Medios Digitales, que va a facilitar el proceso».