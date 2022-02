La salvación es individual

EL AUTOR es ministro cristiano. Reside en La Vea.

En la semana que acaba de concluir escuché por diferentes medios y formas la expresión: «la salvación es individual,» como una manera de responsabilizar a cada persona de su propia salvación, o culpar a ella de su perdición. Esa declaración es una realidad que se desprende del albedrío de la persona para decidir qué camino tomar en esta vida y en la futura. Sin embargo, muchas personas no hacen conciencia de esta verdad y esperan que otros contribuyan con la salvación de ellos, aún después de éstos morir.

Esta expresión «la salvación es individual», es de origen evangélica, o protestante, o cristiana producto de una concientización hacía una conversión en relación de comunión con Jesucristo. Oírla de boca de personas que no profesan dicha inclinación religiosa, se oye rara, pero es una evidencia de cómo ha penetrado esta corriente cristiana en el corazón del pueblo. Esto es el fruto de más de sesenta años de arduo trabajo y de la presencia de más de V siglos, del protestantismo en América Latina.

El dejar sin efecto algunas medidas restrictivas sobre la protección contra el Coronavirus, hizo que se planteara por sectores económicos y políticos la individualidad de la responsabilidad de protección contra el COVID- 19. Esta decisión se fundamentó en que «la salvación es individual,» por tanto, es un reconocimiento tácito de la determinación de Dios, en cuanto a la responsabilidad de la salvación; y a la vez se afianza la creencia de la existencia de Dios.

Cada persona debe comprender y entender que en efecto es responsable de su ser, de su comportamiento, de su bienestar y también de su salvación. «Nunca es tarde para aprender,» y sobre todo, cuando surge de una conciencia social. Es decir, que nuestra sociedad parece que ha despertado para asumir su responsabilidad, sin manipulación ni chantaje. Muchos, desde el inicio de la pandemia, alegaron su autodeterminación de no vacunarse y de violar las medidas de protección ante el COVID- 19.

Ahora bien, creo que es necesario y de responsabilidad vacunarse, usar las mascarillas, lavado de manos y el distanciamiento entre las personas. Que sea una responsabilidad personal o no, eso queda como un dilema. Creo que los vacunados y que usamos y usaremos las medidas de protección, también tenemos derecho de espacio. Respetar el derecho de otros es excelente, pero también se espera que aquellos respeten nuestro derecho.

Hoy, fui a un centro comercial y había personas sin mascarillas, que no guardaban distanciamiento y a la vez hablando y tosiendo, sin duda alguna que siempre andaba alejándome de las personas que inconscientemente se querían acercar a mí. Soy una persona de paz, no acepto la violencia del hombre contra el hombre, ni del hombre contra la mujer; ni la violencia de la mujer contra la mujer, ni contra el hombre y; ni la violencia contra los niños, niñas, ni contra los fetos.

Hago un llamado a que no se use la violencia, pero sí, la prudencia. Todos debemos colaborar para transitar sin problemas en este desorden social en que vivimos. Se sabe que hay un alto índice de violencia social, mas, cada uno puede ayudar a que disminuya y que seamos más sociables y comprensivos con el prójimo. No hemos superado la pandemia ni las demás crisis que habían antes de ella, por lo que, un buen aporte es contribuir a la concordia como buenos ciudadanos y patriotas.

La salvación es individual, sin embargo, nadie logra salvarse solo. Jesucristo edificó su iglesia, para que entre los mismos creyentes se edificaran, enseñaran, corrigieran, amonestaran, exhortaran y estimularan al amor y a las buenas obras, como también a permanecer fieles a nuestro Señor Jesucristo, dando honor a él por su sacrificio y don de salvación concedido a los que creen en sus corazones que Dios le levantó de entre los muertos y lo confiesan como su Señor.

