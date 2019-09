La Romana eleva sus héroes deportivos al grado de inmortales

Los nuevos inmortales del deporte Romanense, acompañados de los miembros de Comité Permanentye del Salón de la Fama del Deporte Romanense

LA ROMANA. El Salón de la Fama del Deportista Romanense premió este domingo la trayectoria y los aportes hechos por ciudadanos ejemplares al desarrollo deportivo provincial, regional y nacional.

La institución introdujo como inmortales a Julio Cabrera, otrora gloria del baloncesto; Pedro Saiz, medallista de boxeo en Juegos Centroamericanos y Caribe; los ex peloteros Domingo Michel y Julián Yan; Ricardo Torres, en voleibol; la ex softbolista Dora Thomas, Alexis Ubiera Sánchez, ex atleta en tenis de campo; Samuel R. Thomas, en béisbol aficionado; así como los propulsores Ervido Creales, en su calidad de atleta y dirigente; Carlos Morales Troncoso; Apolinario Cruz Sánchez, pionero del voleibol en esta ciudad y el más grande narrador de carreras de caballos, Simón Alfonso Pemberton.

Durante un emotivo acto como parte del Séptimo Ceremonial de Exaltación que se realiza cada dos años, el Salón de la Fama llenó de gloria definitiva a los 12 nuevos inmortales que pusieron a prueba su talento en el plano nacional e internacional y otros como grandes organizadores o mecenas del deporte local, en el plano local, nacional o internacional.

La exaltación se celebró en un concurrido acto celebrado en el salón principal de la Alianza Juvenil para el Deporte y la Cultura de aquí, presidido por el doctor José Reyes, presidente del Salón de la Fama del Deportista Romanense y el Presidente de Honor del Ceremonial, empresario Federico Félix.

Como patrocinadores del Ceremonial están la Alcaldía Municipal de La Romana, Alcaldía Municipal de Guaymate, Alcaldía Municipal de Villa Hermosa, Distrito Municipal de Caleta, Distrito Municipal KM -10 Cumayasa, Central Romana, ARS Palic, Casa de Campo, BanReservas, Brugal & Cia, Productos Higueral, L&R Comercial y Toros del Este.

La emotividad caracterizó el Ceremonial, al que asistieron los presidentes del Comité Olímpico Dominicano y del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, Luisín Mejía y Dionisio Guzmán; la senadora y el gobernador provincial, Amarilis Santana y Teodoro Ursino Reyes, así como Ramón Cuello, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD).

La parte más emotiva la pusieron Cabrera, el primer llamado para ser exaltado y Alexis Ubiera Sánchez, quienes no pudieron contener la emoción desde que iniciaron el recorrido hasta la tarima de exaltación.

Sin embargo, el Ceremonial tuvo su máximo esplendor cuando Simón Alfonso Pemberton fue citado para su exaltación, provocando un estruendoso aplauso que se prolongó por un buen rato y que cerró después de realizar la magistral narración de una carrera de caballos, ante el pedido por aclamación de la concurrencia.

Durante el acto, conducido por Manuel de Jesús e Hilda Peguero, se rindió un minuto de silencio por la memoria de los fallecidos basquetbolistas Franchy Prats, Antonio -Chico- Sibilio y el profesor Nelly Manuel Doñé.

Además, fueron reconocidos el veterano cronista deportivo Rafael Torres y Jean Girardi, miembro fundador y ex directivo del Salón de la Fama del Deporte Romanense, respectivamente.

of-am