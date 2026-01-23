La RD logra en FITUR acuerdos por más de RD$885 mil millones
MADRID.- República Dominicana reafirmó su liderazgo en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, al cerrar con negociaciones por más de US$13,370 millones de dólares (RD$885,680 millones), informó el ministro de Turismo, David Collado.
«Ese es un número extraordinariamente impresionante. Definitivamente: ha sido un éxito total nuestra participación en FITUR», dijo.
Acompañado de representantes de los principales Bancos Comerciales y de la Asociación de Hoteles y Turismo (ASONAHORES), Collado pasó balance de lo que fueron los resultados de las reuniones de negocios que sostuvieron en el marco de FITUR.
Explicó que, gracias a esas negociaciones, el Banco Popular logró acuerdos por US$6,200 millones, el Banco de Reservas por US$4,200 millones y el Banco BHD US$2,970.
Indicó que esas cifras fue el resulta de más de 150 reuniones de negocios que sostuvieron los bancos comerciales en el marco de FITUR, donde participaron 60 empresas como coexpositores.
«En total, se desarrollaron aproximadamente 1,500 reuniones de negocios privadas que fortalecieron la cadena de valor y posicionaron a los proveedores locales como aliados indispensables para el éxito de los proyectos extranjeros en el país», declaró.
Dijo que esas operaciones financieras garantizarán, en los próximos tres años cerca de 10,000 nuevas habitaciones hoteleras (excluyendo proyectos inmobiliarios y mixtos), lo que incrementará la capacidad operativa anual para recibir a más 500,000 turistas adicionales.
«También se lograron importantes acuerdos con líneas aérea para garantizar que más turistas europeas sigan llegando a República Dominicana», agregó.
Collado atribuyó el éxito de República Dom,inicana en FITUR a la fuerte alianza que existe entre los sectores público y privado.
jt-am
Bueno, este es un acuerdo muy valioso para la Republica Dominicana. Pero. al mismo tiempo. es un trago muy amargo para los opositores politicos al gobierno. Solo los incautos pueden pensar que la oposicion pudiera derrotar al gobierno. Mientras en el Partido Nacionalista Dominicano ( PND ) seguimos luchando por la transformacion social y economica del pueblo dominicano.
Una preguntas y si Ud sabe !
Diga las repuestas por favor !
Para que o millones de trabajadores públicos y privado pagan impuestos que son millones de pesos $ dominicanos si no tienen ningún beneficios y en todos los gobiernos pasa los mismo si el trabajador público o privado nunca ha tenido veneficios del Estado dominicano para pagar impuesto
Buenos señores,, estos siqnifica muchos,, ejemplo,, buenas salud,, educacion ,, etc..