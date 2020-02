La Presa de Tavera y Punta Catalina

Hace 47 años, 27 de Febrero de 1973, cumpliendo 7 años y 8 meses de su juramentación de Julio de 1966 Balaguer, alborozado, pronunció un discurso que inició así: “Asistimos a la inauguración de la obra pública de mayor importancia que se ha realizado en el país desde que Colón pisó esta tierra y la incorporó a la vida civilizada. Es un sueño acariciado durante más de cincuenta años por el pueblo dominicano. Tavera fue la aspiración común de varias generaciones. Siempre se creyó, tal vez con exceso de optimismo que con la realización de este proyecto, el país empezaría a salir de la postración económica… y que dispondría al fin de los recursos que le hacen falta para la solución de sus problemas capitales”.

Tavera fue un anhelo de todos que pareció ser, por momentos, una quimera. La tiranía construyó los primeros tramos del túnel de desvío. Ajusticiado Trujillo, aún en medio del repudio popular, Balaguer adelantó diseños de la presa. En 1963 Bosch incluyó a Tavera dentro de múltiples proyectos a construirse con fondos del contrato firmado en Inglaterra con la “Overseas Industrial Construction Limited” y, en 1966, una consigna básica de su campaña fue : “La Presa de Tavera se hará y el Cibao se regará”. Por su parte Balaguer, al cumplir 9 meses en el poder, en la histórica Reunión de Cancilleres de Punta del Este pronunció, el 13 de abril de 1967, un discurso a tono con la Guerra Fría y concluyó refiriéndose a proyectos para aprovechar nuestros recursos hidrográficos. Dijo así: “Los dos más importantes, el del complejo del Rio Nizao… y el del complejo del Yaque en la rica zona agrícola del Cibao, se hallan suficientemente estudiados… pero todos los esfuerzos… para obtener el financiamiento de estas obras… han resultado infructuosos. Nuestro país… confía en que de esta reunión salga alguna fórmula que le permita poner estas obras bajo el signo auspicioso de la cooperación interamericana”. Cuando inauguró Tavera, Balaguer refirió que había hablado en Punta del Este, con el Presidente Johnson, quien: “Oyó atentamente la exposición que le hice en ese sentido, y dio luego su apoyo a nuestra iniciativa sin la menor reserva”. Así se logró, en 1971, un crédito global para esa presa de US$36.9 millones del BID y de la Agencia para el Desarrollo Internacional. Además, hubo una pequeña contrapartida nacional.

En un entorno que creó “300 millonarios” Tavera se construyó cumpliendo los plazos, costos y parámetros de diseño y, sobre todo, sin escándalos. Con baja inversión en electricidad el chivo expiatorio por apagones, dizque causados por “chichiguas”, fue Julio Sauri quien, por su labor en Tavera, fue reconocido por Balaguer con una alta presea, valorando su pulcritud a toda prueba. Sauri, empírico, fue un pudoroso servidor público .Muchos de los de antes no fueron como son muchos de los funcionarios de ahora.

A diferencia de Tavera, Punta Catalina, fruto de improvisación o de una agenda oculta de Danilo, fue concebida, financiada y construida como parte de una tratativa con Lula. Nada de lo positivo de Tavera se replicó en Punta Catalina. Danilo Medina único Presidente de toda la historia con formación técnica al ser Ingeniero Químico de la UASD y Economista del INTEC debe asumir la responsabilidad por los múltiples fallos de esa planta, máxime que delegó su autoridad en colaboradores a quienes no obligó a imitar la conducta de Sauri en Tavera. Sin retrotraernos al pasado Danilo, debiendo hacerlo, no eligió para dirigir Punta Catalina a un Roberto Cassá electromecánico o administrador. Gastando más de 3,000 millones de dólares persisten los apagones y altas tarifas. No hubo entereza para exigir a Odebrecht pagar mucho más de 200 millones de dólares de multa por demoras. La inauguración será después de la victoria presidencial del “Cambio”. ¿Cuántas condecoraciones impondrá Danilo al inaugurar a Punta Catalina? Podrían ser muchas, pues él está sumamente complacido y evaluó la CDEEE con calificación de SOBRESALIENTE, poniéndole una nota de 95%.

Aquí se subestima la contaminación al generar electricidad con carbón. Octavio Paz, al recibir el Premio Nóbel expresó: “La contaminación afecta no sólo el aire, los ríos y los bosques, sino también nuestras almas .Ninguna sociedad ha producido tanto desperdicio como la nuestra. Desechos materiales y morales”. El “Cambio” debe triunfar para que la contaminación no termine de aniquilar nuestra nación, aquejada por el mismo mal que, según Pedro Henríquez Ureña, causó la muerte de Hostos: la “asfixia moral”. Medio siglo después de inaugurada, Tavera sigue siendo reconocida como la mayor gloria de los gobiernos de Balaguer. Punta Catalina es, y será, la mayor pena del régimen de Danilo, quien la ocultó y no osó destacarla en la portada del costoso panfleto propagandista de su despedida .Para culminar “pedaleando” datos, como dicen los brasileños, se reportó allí una capacidad de 772 Mw, no 674.78 Mw netos, que es lo cierto, según lo contratado.

