La política y los antiguos clubes juveniles

El autor es profesor universitario- Reside en Santo Domingo

POR FRANCISCO RAFAEL GUZMAN F.

Los clubes juveniles estaban compuestos fundamentalmente por jóvenes de los sectores populares, es decir, de las clases populares. Esos clubes desde los años 60 y hasta mediados de los 80 se convirtieron en verdadera sociedad civil organizada, siendo la mejor expresión de esta última.

Hablamos de los clubes juveniles que proliferaron hasta los años 80. No es cierto los mismos surgieron como una respuesta al régimen factual de Balaguer de Los Doce Años, porque los clubes populares trascendieron el gobierno de corte bonapartista de “Los Doce Años”.

Si bien ASOCLUDISNA, en el caso de los clubes del Distrito Nacional, con el ascenso del PRD al gobierno en el año de 1978, se ve afectada por el síndrome de la división. El Partido Revolucionario Dominicano, cuando llega al poder en 1978, busca controlar el movimiento popular organizado.

La organización de los clubes juveniles populares no se hizo para dar una respuesta contestataria a Balaguer, porque no fue en ese gobierno que esas entidades eclosionan sino antes, aunque crecen más hacia finales de ese período. El final de los clubes no llega con el fin de Los Doce Años, sino con el neoliberalismo.

El surgimiento de ese tipo de asociación y su posterior expansión, viene a darse en una época en que en la sociedad se propiciaba el asociacionismo, y la división internacional del trabajo existente favorecía eso.

El Club Deportivo y Cultural San Antón, fundado el 9 de febrero de 1963, contó entre sus socios con Bienvenido Silveira Leal-Prandy, Héctor Homero Hernández y Otto Morales. los tres víctimas de la represión política de Balaguer, Los tres estuvieron efímeramente en el Movimiento Revolucionario 14 de Junio.

Otto Morales. connotado dirigente del MPD, era su Secretario General cuando fue acribillado a mediados de 1970 y fue del grupo que pasó del 14 Junio al MPD. Silveira Leal-Prandy fue de los Comandos de la Resistencia. El y Amaury habían sido del 1J4, cayendo ambos el 12 de enero de 1972. Héctor Homero Hernández había sido del IJ4.

Otros jóvenes del IJ4 que se integraron a clubes juveniles populares fueron Narciso González y Andrés Luciano Mateo. El PRD no inició el trabajo en los clubes populares. Estando en el gobierno el PRD quiso controlar esas organizaciones.

Hubo reuniones de carácter proselitista, financiamiento de algunas construcciones de locales de clubes y canchas deportivas, por partes entidades públicas, en los gobiernos de Antonio Guzmán y de Jorge Blanco, como fue el caso de la Lotería Nacional. Winston Arnaud programó reuniones con los clubes. La izquierda era muy fuerte en los clubes.

El PRD en el poder quiso el control del movimiento clubista popular. En Villa Altagracia el grupo Bandera Proletaria (izquierda maoísta), denunció a través de 3 círculos de estudios, que el PRD impidió la celebración del Primer Congreso de la Asociación de Clubes de Villa Altagracia. Acusaban a Eladio Pérez, Julián Mateo y Nicolás Cabral de reunirse para ese fin.

Al parecer, la izquierda maoísta tenía como práctica formar círculos de estudios entre su militancia. En una entrevista sobre los clubes con el profesor ex-dirigente de ASOCLUDISNA Filiberto Cruz, este me hizo saber que en la Línea Roja había círculos de estudios. El PLD fue un partido de circulistas.

Si bien, Bosch quiso negar la práctica perredeista valiéndose de los círculos de estudios, fue desde haber fundado los dos primeros círculos de estudios en el PRD entre 1969-1970. Bueno desde los clubes mismos podían formarse los círculos de estudios, sólo que se restaba tiempo a las actividades del club.

De la labor hacia los clubes en el gobierno del PRD, cabe destacarse, en igual sentido, que el Proyecto Jacobo 86 programó actividades proselitistas en la campaña a través de ASOCLUDISNA, o de un sector de ella, haciendo campañas de salud. En ella participó la doctora Quisqueya Rivas Jerez.

Al parecer, la socióloga Rivas Jerez tenía una visión del deporte un poco desarrollista, pensando más que nada que el deporte es una actividad recreativa y de movilidad social para el atleta. Digo esto porque escribió algunos artículos en la prensa.

