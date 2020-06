La pandemia como generadora de ansiedad

El autor es neuropsicólogo. Reside en San Francisco de Macorís.

POR JOSE ABEL FRANCISCO SANTOS

La ansiedad es la más común y universal de las emociones. Es sinónimo de congoja, preocupación, desasosiego ante acontecimientos futuros o situaciones de incertidumbre. Es la anticipación temerosa de peligro inminente acompañada de un sentimiento intenso y displacenteros o de síntomas físicos ubicados en cualquier región de la geografía corporal. Implica el presentimiento de que algo grave le va a ocurrir al sujeto.

Podemos tener ansiedad por compromisos cotidianos de la vida, como pueden ser compromisos escolares, laborales, salud, deportivos.

Alrededor del 20% de las consultas psicológicas son con el tema relacionado con la ansiedad. La ansiedad no es dañina en sí misma, es una emoción normal como la tristeza, como la alegría, y está en nuestro organismo porque nos prepara y nos protege en situaciones que pueden ser potencialmente peligrosas.

En la actualidad, por ejemplo, en que estamos viviendo una pandemia (el COVID-19), resulta normal que las personas muestren cierto grado de ansiedad por temor al contagio. De ahí que cada quien tome las debidas precauciones, como son las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tales como: lavarse las manos con regularidad, saludar con un simple hola, usar protección bucal o visual, no exponerse a grupos de personas, no salir de la casa a no ser para algo muy urgente.

¿Cuando la ansiedad es peligrosa?

Cuando es patológica, la ansiedad en sí mismo no es mala, pero si se presenta en situaciones de normalidad, es decir, si ante la ausencia de un peligro potencial se manifiestan reacciones desproporcionadas, es señal de que se vive un problema de ansiedad.

La ansiedad en nuestro país Republica Dominicana ha tenido un protagonismo importante desde el mes de marzo hasta la actualiza, como consecuencia de la aparición del (COVID-19), por consiguiente desde el 19 de marzo inicio una cuarentena que nos ha mantenido en nuestras casas la mayor parte del tiempo.

En este proceso cientos de Dominicanos lamentablemente han fallecido, mientras miles de infectados se encuentran aislados en algún centro hospitalario o en su casa. En la lucha contra este mal debe reconocerse el esfuerzo inhumano del personal médico y paramédico que, sin contar muchas veces con la logística necesaria, en cuerpo y alma se entregan a salvar vidas, aun poniendo en riesgo las suyas.

Los Psicólogos(as), y otros profesionales afines, han proporcionado asistencia emocional a la población afectada para ayudar mitigar esta realidad.

Conclusión

joseabelfsantos@hotmail.com

