La otra causal

Esto así, aunque por los avatares sus vástagos, prácticamente, no se diferencien de los que han crecido con algunas disfunciones físicas. Al menos, algunos de estos últimos no tienen la capacidad para discernir sobre el porqué de su situación. En realidad, aunque nos opongamos a la muerte de una criatura, hay otras formas de ir muriendo.

Es decir, en lo que parecería una exageración, en República Dominicana tanto sufre un recién nacido con disfunciones síquicas y motoras, como otro que proviene de un hogar no nucleado, ni funcional.

Ahora que está en discusión el permitir o no el aborto regulado por tres causales concluimos en que, de alguna forma, no hay diferencia entre los que se les oponen y los que están de acuerdo con esas regulaciones, porque para muchos, a veces no nacer en la República Dominicana, debería ser otra causal.

Que nos excusen los lectores, pero pensamos que, en una sociedad proactiva para impedir el aborto, y reactiva o retardada para ir en el auxilio de una madre que se rompe el espinazo para criar a sus hijos, algunos terminan convirtiéndose en objetores de conciencia de su propia existencia.

En resumidas cuentas, se trata de prevenir el aborto que sacrifica a la mujer desposeída de nuestra sociedad, sin embargo, pocos reparan en las criaturas que han crecido saludables, pero en un hogar muy pobre y desesperanzado; con muchas carencias.

En hogares con las características antes descritas, donde el Estado les provee migajas como sostén para desenvolverse cotidianamente, constituye una causal el no desear que una criatura venga al mundo en tales condiciones.



JPM