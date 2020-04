La oposición: entre mesías y mojigangas

No me cansaré de repetirlo: en situaciones dedesastres naturales, pandemias sanitarias o crisis no política -como la que está viviendo el mundo hoy por el Covid-19-, por cultura cívica o de lógica común la oposición política y todo ciudadano altruista se ponen a disposición de las autoridades de turno -sin condicionamiento ni esperar que los convoquen- y los ciudadanos de a pie -conscientes- acatan las disposiciones u ordenanzas de resguardo y seguridad; aunque siempre, unos pocos, hagan caso omiso y hasta desafíen tales disposiciones de reguardo colectivo, en este caso sanitarias que emanan de autoridades competentes (eso es universal, pues en toda sociedad hay gentesdesaprensivas).