La ONU haciendo el ridículo en el caso de Ucrania

La entelequia llamada “Organización de las Naciones Unidas” sigue haciendo el ridículo internacional y como de costumbre, sin ruborizarse.

En una reunión de emergencia, la Asamblea General de la ONU aprobó, el pasado mes de marzo, una resolución condenando la invasión rusa de Ucrania. De los 193 países miembro, 141 votaron a favor.

La comunicación dice que «deplora la agresión rusa contra Ucrania y demanda a Moscú que le ponga fin y retire inmediatamente y sin condiciones sus tropas del país vecino”. Hay que destacar que esta resolución no tiene carácter vinculante. O sea, es pura retórica.

Esto se debe, entre otras cosas, a que, en su fundación en el 1945, Las Naciones Unidas crearon el Consejo de Seguridad con cinco miembros permanentes y otros seis que se van rotando cada dos años. La República Dominicana fue miembro, por primera vez en su historia, el pasado bienio 2019-2020.

El problema con el Consejo de Seguridad es que, esos miembros permanentes, Estados Unidos, China, Rusia, (Unión Soviética cuando se creó), el Reino Unido y Francia, tienen poder de veto y es lógico que van a vetar cualquier resolución que no les convenga o con la que no estén de acuerdo.

Antonio Guterres, secretario general de la ONU, decidió perder el tiempo de manera personal y va a comenzar un periplo que incluye Ankara, Moscú y Kiev. De entrada, ya perdió el primer asalto de una pelea que no ha comenzado, pues el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se queja de que el señor Guterres va a ir a Rusia primero que a Ucrania. ¡no sea usted pendejo!

Por otro lado, los Estados Unidos de América acaban de anunciar la formación de un grupo de contactos militares que incluyen a más de 40 países, la mayoría de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y otros como Israel, Japón y Corea del Sur, con el que garantizarán el suministro de armas a largo plazo para Ucrania.

Mientras tanto, occidente sigue “ayudando” a Ucrania, proporcionándole armas e incentivando a los países europeos a que hagan lo mismo y a gastar más dinero en armamentos.

Las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmando que Ucrania puede ganar la guerra si recibe el apoyo que necesita y las del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, diciendo que “Rusia ya ha fracasado”, van en ese sentido.

En un artículo aparecido el lunes 25 de abril del 2022 en el periódico New York Times, firmado por Anders Fogh Rasmussen, ex secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y ex primer ministro de Dinamarca, este pondera la decisión de Alemania de invertir $112.7 billones, (no es un error, son “Billones” con B), en armamentos y revertir su política de no exportar armas a zonas de conflictos bélicos.

Mr. Rasmussen, recalcando su complacencia con esta decisión afirma, “Las nuevas posiciones del país sobre el gasto militar y las exportaciones de armas tienen el potencial de transformar a Alemania en uno de los ejércitos más avanzados del mundo”. Al parecer este señor, que tenía 8 años cuando terminó la segunda guerra mundial, no le han dicho, no ha leído o no se ha enterado de quienes eran los alemanes en esos dos conflictos.

El propósito parece ser extender la guerra para tratar de ahogar económicamente a Rusia y luego buscar un motivo, por nimio que este sea, para que la OTAN entre en el conflicto atacando, no solo en Ucrania sino también en el propio territorio ruso. Esto podría dar paso a que los chinos tomen partido en el enfrentamiento bélico y de verdad comience la tercera guerra mundial. Con el peligroso ingrediente de que pudiera ser nuclear.

Echándole más leña al fuego, algunos líderes cabezas calientes internacionales, entre ellos el señor Rasmussen, insisten en avivar la lumbre en medio del conflicto, tratando de sonsacar a otros países europeos, en este caso a Finlandia y Suecia, para que soliciten su membresía en la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Dice Anders Fogh Rasmussen que la aceptación de esos dos países bálticos seria de un día para otro, aunque tendría que ser ratificado por los miembros de la alianza pero que eso solo tomaría algunos meses. Estas declaraciones deberían ser el nuevo significado de “irresponsabilidad”.

Este desgraciado conflicto Ucrania-Rusia, se debe precisamente a la intención del presidente ucraniano de pedir el ingreso de su país a la OTAN.

En ese tipo de manos está el pandero de la paz mundial.

