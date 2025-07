La OEA: inoperancia y desperdicio de dinero

EL AUTOR es economista. Reside en Santo Domingo.

Las divisiones son manifiestas en los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y si no hay un consenso para aislar a estos regímenes dictatoriales entonces el fin de esta organización esta predestinado.

Brasil y México, los dos hermanos mayores del continente, apoyados por varios países, han sido condescendientes con estas dictaduras a diferencia de otros como Argentina, Paraguay y Estados Unidos, que, junto a otros países, reclaman más sanciones y aislamiento a estos regímenes totalitarios.

Lo de Haití es aun mas graves porque no han hecho absolutamente nada para accionar una verdadera fuerza de paz que elimine las bandas terroristas y reestablezca la gobernabilidad.

¿Porque mantener esta burocracia que cuesta tanto dinero y que ya dejó de jugar un papel relevante en la región? Declaraciones van y vienen en todas las reuniones y las contradicciones dominan el ambiente mientras la gente sufre.

A Nicaragua debieron expulsarla de la OEA antes de que se retirara por su propia voluntad y sancionarla severamente por las acciones de un presidente mentalmente desequilibrado, abusivo y represivo. Lo de Nicolas Maduro no tiene madre ni padre.

Se robo descaradamente unas elecciones y se ha limpiado el trasero con la opinión publica internacional y la propia OEA, mientras continua como miembro del organismo.

De Cuba, ya estamos harto de oír más de lo mismo mientras el régimen castrista se acerca a los 66 años reprimiendo al pueblo mientras el hambre, la falta de energía y las persecuciones políticas hieren la conciencia de todo aquel que ve a un pueblo esclavizado por décadas.

Aun así, hay países de la región que siguen defendiendo a Cuba, reconocen al régimen de Maduro y coquetean con Ortega.

La Republica Dominicana ha sido firme en su rechazo a Nicolas Maduro y a Daniel Ortega, unido a otros países como El Salvador, Panamá y Costa Rica. Y ha sido la voz mas firme en reclamarle a la OEA una solución al caso haitiano.

En fin, estas divisiones, principalmente ideológicas, impiden que la OEA actúe y sus reuniones sean una pérdida de tiempo. ¿Tiene sentido la ideología cuando se trata regímenes totalitarios? Lula es de izquierda, pero es un demócrata a carta cabal y Milei es de derecha y también defiende la democracia. ¿Porque difieren en estos asuntos?

Definitivamente, lo ideólogo no debe dividir a nuestra región cuando la democracia no se respeta y si esto no es posible, en algún momento habrá que salirse de esa organización y dejar que se consuma en sus propias contradicciones.

Aparentemente Donald Trump estaría en la onda de retirar a Estados Unidos de la OEA si los demás países miembro no adoptan una posición común y drástica sobre los casos mencionados y eso no parece posible. Si ese retiro se concreta el financiamiento de la OEA quedará en el limbo y su desaparición será cuestión de tiempo.

Otros organismos regionales son igualmente innecesarios y habrá que revisar su existencia y salir de ellos lo mas pronto posible.

jpm-am

