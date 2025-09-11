La Nacional designa miembro externo independiente

Junta de Directores La Nacional.

SANTO DOMINGO. – La Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos designó a Edwin Rodríguez González como nuevo miembro externo independiente de su Junta de Directores para el período 2025-2028.

El nombramiento del ejecutivo con experiencia en Tecnología de la Información y Transformación Digital ocurrió durante la Asamblea General Ordinaria de Asociados.

Rodríguez González es ingeniero de sistemas y posee una Maestría en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), complementada con certificaciones de instituciones internacionales.

Durante su ejercicio profesional se desempeñó como director de Sistemas de Información en la empresa de telecomunicaciones Tricom.

Fue vicepresidente de Tecnología en la compañía de telecomunicaciones Altice Dominicana y director de Transformación Digital Gubernamental en la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicaciones (OGTIC).

En la actualidad es Chief Technology Officer (CTO) de la Empresa de servicios de centros de contacto Advensus República Dominicana y Trinidad & Tobago; y profesor en Barna Management School.

RECONOCEN A MIEMBRO EXTERNO SALIENTE

Durante la misma reunión, la Asociación reconoció a Juan Salvador Pérez Díaz, quien recibió una placa en homenaje a sus 38 años de servicio como miembro externo independiente.

Asimismo, Carlos Reyes Martínez resultó designado secretario de la Junta de Directores de la Nacional.

Con estos cambios, la Junta de Directores quedó conformada por siete miembros, cuatro de ellos externos independientes, incluyendo dos mujeres.

UNA GESTIÓN BASADA EN LA ÉTICA

La Nacional reafirmó en un comunicado su compromiso con las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo.

Indicó que de esta forma, fortalece la toma de decisiones estratégicas y asegura una gestión basada en ética, transparencia y sostenibilidad.

