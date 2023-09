La moda de ser diputado

EL AUTOR es abogado. Reside en Puerto Plata.

Aspirar a ser Diputado se ha puesto de moda en mucha gente que milita en los partidos tradicionales , es decir, para los que tienen una dilatada militancia en los partidos, y para los acaudalados cuestionados, de lo que se trata es de ver la curul, como el medio más idóneo con el que intentan alcanzar la inmunidad parlamentaria (legislativa) que probablemente necesitan para protegerse de una posible persecución penal.

Haber tenido una dilatada militancia en un partido tradicional; tener una ascendencia familiar en uno de los partidos tradicionales; o tener los recursos para financiar una campaña electoral, se han convertido en los tres principales requisitos para que cualquier persona aspire a un puesto en el Congreso Nacional.

A los partidos les importa muy poco el perfil de los que aspiran. Ni la falta de ética, ni los cuestionamientos públicos sobre su moral, ni la escasa preparación académica que puedan tener (instrucción), ni su notoria ausencia de competencias, ninguno son obstáculos para que cualquier tonto útil logre una nominación en los partidos tradicionales, y hasta gane la candidatura.

Muchos terminan ganando gracias a que cuentan en esos partidos tradicionales, con una legión de votantes subsidiados (que votan por lo que les den), y los tradicionales fanáticos que militan en dichos partidos, los dueños de la mayor cantidad de sufragios irracionales.

Ese es el perfil que continúan buscando los partidos tradicionales. Esos son los tontos útiles que necesitan para llevar a cabo la agenda legislativa del partido en el Congreso Nacional. En modo alguno les interesa gente con autonomía de su voluntad. Ni gente con criterio propio. Ni mucho menos gente que las élites que controlan esos partidos no puedan manipular.

Todo luce indicar, que los electores que por años han estado negándose a ejercer su derecho al sufragio activo (que no votan), son los que podrían ayudar a revertir esta situación, volviendo a las urnas en el 2024, y los que sí lo hacen usualmente, votando por el perfil de los candidatos, es decir, por su preparación, por sus competencias y por sus propuestas.

Es una vergüenza gigantesca, el tener que admitir, que es la gente menos instruida (los subsidiados y los fanáticos de los partidos) la finalmente sigue decidiendo quién o quiénes son los que deben ocupar los puestos de elección popular más importantes.

La consigna es: No importa a qué partido el elector pertenezca o simpatice. Al momento de votar, éste debe votar primero por las cualidades que presentan los candidatos, sin importar qué partido los postulan. No debe votar simplemente porque es el candidato de su partido, porque es su amigo, porque lo conoce, etc.

En 2024, los electores, hasta los menos instruidos, tienen la imperdible oportunidad de comenzar a votar por los candidatos, tomando en cuenta su preparación; sus competencias para el cargo; tomando en cuenta si tienen algunas propuestas; tomando en cuenta su ética; y tomando en cuenta su calidad moral. Votar por lo mejor de la oferta electoral.

jpm-am

