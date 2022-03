La masacre de 1937: ¿mito o verdad?

Vamos a hacer un análisis acerca de un acontecimiento que sucedió alrededor de los meses de octubre y noviembre del año 1937, específicamente en la frontera dominico haitiana. Para esta ocasión usaremos de base el sentido común y la lógica acerca de la supuesta matanza de haitianos en el año 1937 por el dictador Rafael Leónidas Trujillo.

Empezamos: el ministro de propaganda de Hitler, Joseph Van Gobbels dijo quer «si se repite una mentira una y otra vez hasta el cansancio, llegará un momento en que se convertirá en verdad»

Uno de los insultos más grandes que se le puede hacer a la inteligencia es decir que Trujillo mandó matar a más de 30.000 haitianos sin ni siquiera haber la más mínima prueba histórica de que ese hecho fue real, cómo afirman un grupo de detractores del régimen.

Primeramente, en toda la franja fronteriza no vivían ni siquiera 20,000 personas ni del lado haitiano ni del dominicano tampoco. Ejemplo: actualmente en Pedernales viven alrededor de 10,000 personas en el año 2022. Imaginemos el año 1937, cuando no podía haber más de 2500 personas.

Segundo: una masacre a tal magnitud y que todavía no se haya encontrado las fosas comunes, cementerios clandestinos, cámara de gases y que ningún guardia se le haya remordido la conciencia y no haya hablado acerca del hecho deja mucho que decir, tampoco no hay pruebas arqueológicas, ni antropológicas que afirmen lo sucedido.

En nuestro país se han encontrado cementerios indígenas que datan de los tiempos coloniales y en un cementerio en Moca están enterrados en una fosa común los niños y mujeres que los invasores haitianos mataron en una de sus tantas atrocidades en nuestro suelo 3 de abril 1805.

Estos dos últimos son hechos históricos porque existen evidencias de que eso sucedió de esa manera. Aún se conservan frente a la Iglesia del Rosario en Moca fosas de cristal en su frente, como muestra de esa matanza de ese entonces.

Tercero: los periódicos de la época del 9 de noviembre de 1937 no hablan de matanza o masacre sino de un enfrentamiento entre campesinos dominicanos y haitianos en la cual hubo muertos de ambos bandos.

Los motivos hasta el momento no están claros, pero uno de los periódicos habla de que los haitianos estaban invadiendo territorios dominicanos y hubo recelos por parte de los quisqueyanos. Otro periódico habla de que habían violado y matado a una joven dominicana y que los haitianos perpetraron un acto de canibalismo.

Periódicos de la época también difieren en cuanto a la cantidad de víctimas. Uno dice 1,000 otro 2,500, otros 5,000, 8,000 y uno de los periódicos decía que posiblemente Haití estaba mintiendo en cuanto al número de víctimas.

Trujillo ni tonto ni perezoso, aprovechó esa propaganda negativa para infundir miedo entre los haitianos, pues es lógico que él no quería esa inmigración depredadora en nuestro país, no por negros como siempre han querido decir sus contrarios, sino porque son una masa de gente pobre, enferma y violenta, que no aportan nada al desarrollo, pero el dictador aceptó otras inmigraciones que sí eran necesarias para el desarrollo de nuestra nación.

Vaya casualidad. Donald Trump dijo: que la migración haitiana era «una mierda que no aporta nada». Hoy podemos ver los resultados, de que en varios países no los aceptan, por el mismo motivo que había hablado el Jefe hace más de 70 años.

En estos días se está presentando en las salas de cines de nuestro país una película titulada «Perejil», de José Manuel Cabral, español que reside en nuestro país y se ha dado a la tarea de hacer películas para desacreditarnos, entre ellas hotel Coppelia, un disparate y una gran mentira como la del escritor peruano Mario Vargas Llosa cuándo escribió La fiesta del chivo.

Pero yo voy más lejos, si hubiera sido cierto lo sucedido en el 1937, que produjo la muerte de 30.000 haitianos, la gran pregunta es: ¿qué ocasionó ese hecho? ¿Por qué el gobierno haitiano no detuvo a sus ciudadanos a respetar el Estado Dominicano en la línea fronteriza? .

Ya es sabido que ambos presidentes se reunieron para detener el flujo de haitianos, el robo de ganado y la criminalidad hacia nuestro territorio. Lo que sí está claro es que, en toda la historia, son los haitianos los que han provocados las crisis con la Republica Dominicana.

Me mueve la inquietud para que los dominicanos busquemos un productor de cine que haga una película del Degüelle de Moca o de la historia contemporánea en que muchos dominicanos han perdido la vida o han sido mutilados por el machete haitiano, como es el caso de la niña Cielo García, atacada por el haitiano Jeffrey con 24 machetazos y les mutilo sus dos brazos.