La Marina conquista Copa Seaboard baloncesto La Ciénaga

SANTO DOMINGO.- La Marina se proclamó campeón por segundo consecutivo del Torneo de Baloncesto Superior Intercalles del club La Ciénaga, en su versión 21, tras vencer en tiempo extra, 95-93, a La Clarín, en un partido disputado en la cancha del sector.

De esta manera, las escuadra de La Marina reconquista el campeonato por segunda ocasión al hilo, y precisamente ante el combinado de La Clarín, alzándose con la Copa Seaboard “Energía Limpia”, en el tercer y definitivo encuentro de la ronda final a un 3-2.

Ángel Chalas fue el líder ofensivo al anotar 24 puntos y atrapó ocho rebotes, Sadiel Montero 12 tantos y ocho rebotes, Yasuel Batista 12 y cuatro asistencias, Luixander Blanco un triple doble de 10 encestes, 10 capturas y 11 asistencias, y Ernesto Tatis 10.

El dirigente campeón fue Gary Santana (Germín), de la escuadra de la calle La Marina.

En el revés, Luis Morel consiguió un doble-doble de 26 puntos más 11 rebotes, Pascual Medrano 19, siete atrapadas y cuatro asistencias, Angel Parreño 16 y Eddy Mercedes 15.

El certamen estuvo dedicado al ministro de Deportes Kelvin Cruz y organizado por Edwin Castillo (Tatico), presidente del club La Ciénaga, fue quien encabezó el Comité Organizador del Torneo de Baloncesto Superior Intercalles, y destacó la participación de los cinco equipos de las calles La Marina, La Clarín, La Primera, La Cinco y La Nueve.

Tatico Castillo valoró el apoyo de la empresa Seaboard “Energía Limpia”; el artista urbano Secreto El Famoso Biberón, oriundo del sector La Ciénaga y cuyo nombre de pila es Odalis Pérez; el Ministerio de Deportes y su ministro Kelvin Cruz; y a Neón Print.

Por igual, a +Kneo y el auspicio de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside precisamente Edwin Castillo (Tatico), electo hace varios meses.

Previo al partido final, se hizo un saque de honor a cargo del coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional y expresidente de la Abadina, en apoyo a la justa barrial.

