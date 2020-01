La juventud representa el futuro de una nación, pero necesita ser formado en valores

EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

Los jóvenes de hoy considerados como las generaciones “Mileniun” y “Z” tienen una gran responsabilidad de luchar por un mundo mejor y aportar lo mejor de sus capacidades ya que han tenido el privilegio de vivir una época de grandes oportunidades con el desarrollo de las tecnologías, el internet de las cosas y las telecomunicaciones, así el gran apoyo que han tenido de sus padres para que alcancen los objetivos y metas que se han propuestos.

Esta generación de Mileniuns y Z han sido las más favorecidas y la que han tenido mejores oportunidades de desarrollarse pues han tenido el tiempo en sus manos; la generación que lo precedió tenía que trasladarse en burro o a pies para ir a la escuela, esperar dos meses para recibir la respuesta de una carta a un familiar o amigo; cargar las compras a caballo; arar la tierra con bueyes, sin acueductos, sin internet y sin redes sociales; escribir a mano las exposiciones de la universidad sin poder reproducirlas con facilidad; en cambio esta generación tiene todo en la RED.

Esta generación se desarrolla con música digital en línea, bancos, diversión y la tecnología es vital para su existencia. Lo que no sea digital les afecta el interés y demandan que lo analógico, en el futuro cercano sea digital puro. Se caracterizan por depender de un teléfono inteligente, Tablet, laptop, con patrones de consumo basados en la propia tecnología, según escribe Cesar Nicolás Penson, en su artículo del 13-03-2017 en el periódico El Caribe.

Se espera que vayan ocupando el lugar que le corresponde y creo que los retos son mayores que sus antecesores deben emplearse a fondo para preservar las ventajas que han heredado y garantizar un mundo mejor a las generaciones futuras. Hay que producir los bienes y servicios que garantizan su calidad de vida y para esto deberán enfrentar los retos que demanda el mundo globalizado y el cuidado del medio ambiente.

La mayoría de estos jóvenes están dormidos y aún no han entendido la responsabilidad que le espera para poder dirigir una sociedad que demanda muchos bienes y servicios y no saben distinguir entre crecimiento y desarrollo y muchos entienden la importancia del cuidado del medio ambiente, el uso razonable de los recursos y la importancia del reciclaje.

Hoy más que nunca los jóvenes deben entender que tenemos que cuidar más el planeta y no comprometer los recursos de las generaciones futuras para que ellos también puedan ser beneficiario. Deben seguir construyendo una sociedad en valores que preserve los derechos ciudadanos y el núcleo familiar se mantenga unido, evitando así la violencia intrafamiliar y preservando los intereses de todos.

El trabajo que tienen por delante los jóvenes es demasiado pesado y ellos no lo están entendiendo, debido a que son muy dependientes de sus padres y exigen demasiado por que se creen que hay mucha responsabilidad en engendrar hijos a los cuales sus padres tienen la responsabilidad de mantener, conducir y apoyar en todas en cuanto emprendan, sin pensar en la responsabilidad que tienen de ir emprendiendo y allanando el camino para construir su propio destino.

Los investigadores destacan entre sus características la falta de madurez, el individualismo, unas altas expectativas, la confianza en sí mismos, una autoestima inflada y la necesidad de comodidad. Pero al mismo tiempo, también subrayan rasgos como la capacidad de adaptarse a nuevas condiciones y cambiar de hábitat y de trabajo, así como la de crecer rápidamente y resolver varios problemas simultáneamente. Se dice que un 49% en los países desarrollados está haciendo sus compras por Internet.

Se tienen grandes esperanzas de ellos. No hay empresa, organización o político que no dedique sus esfuerzos a alcanzar, convencer o movilizar a estos hijos de la revolución tecnológica. Todos tienen como objetivo conquistarles. Sin embargo, no existe constancia de que ellos hayan nacido y crecido con los valores del civismo y la responsabilidad de sus antecesores.”

En el artículo anterior escribía sobre “Aquellos millennials que viven sumergidos en la realidad virtual no tienen un programa, no tienen proyectos y solo tienen un objetivo: vivir con el simple hecho de existir. Al parecer, lo único que les importa es el número de likes, comentarios y seguidores en sus redes sociales solo porque están ahí y porque quieren vivir del hecho de haber nacido.” Concluye Navalón.

Se espera que esta generación de jóvenes se interese en realizar un liderazgo responsable introduciéndose en la política partidaria, preocupándose por los problemas sociales y económicos que aún siguen por resolver, ofreciendo orientación a nuestros ciudadanos sobre propuestas de políticas públicas para mejorar las acciones del gobierno.

Lo lógica está en propugnar por una sociedad de desarrollada en valores, pues las generaciones de Baby Boom y la “X” establecieron los cimientos de la sociedad de hoy y aún siguen construyendo un verdadero futuro para las dos últimas generaciones de “Milenials” y “Zetas”.

