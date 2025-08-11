La JCE anuncia cambios en las cédulas de identidad y electoral

SANTO DOMINGO. – La Junta Central Electoral (JCE) decidió un proceso de cambios en la actual cédula de identidad y la cédula de identidad electoral en estricto cumplimiento de la ley y bajo elevados estándares de transparencia.

Respecto al gasto y recursos para ese proceso, que es un proyecto de Estado, la JCE planificó la entrega a la ciudadanía de un documento seguro con una durabilidad de más de diez años.

FECHA DE VENCIMIENTO

Tal como aparece en las dos cédulas, la fecha de vencimiento de ambas es válida por diez años, de 2014 al 2024, acorde con lo dispuesto en la ley.

La JCE inició de forma oportuna el proceso que culminará con una renovación del actual instrumento de identidad.

El Pleno de la JCE, según la atribución legal que posee, modificará, mediante resolución, el diseño, formato y contenido de la Cédula de Identidad y Electoral, y de las Cédulas de Identidad.

La facultad de esos instrumentos es ejercida, según las necesidades propias de cada época, por lo cual los próximos cambios son legales.

GARANTÍA DE LA SEGURIDAD PERSONAL

En la sustentación, la JCE indicó la actual realidad jurídica y tecnológica, la ciberdelincuencia, nuevas modalidades de estafa, falsificación, suplantaciones y demás ilícitos que, de manera recurrente, atentan contra la identidad.

Estos peligros no existentes hace 11 años requieren mecanismos de seguridad idóneos y que permitan contrarrestar esas modalidades del crimen organizado.

En cuanto la licitación del nuevo documento, la JCE ejecutó un proceso público internacional, con respeto para el marco jurídico dominicano en materia de contrataciones y su propio reglamento.

Reiteró que en el último trimestre de este año daría inicio a la renovación preliminar de los dos nuevos carneses.

agl/of-am