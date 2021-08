La indiferencia social ante los fondos de las AFP

El autor es ingeniero agrónomo. Reside en Santo Domingo

En los últimos años la sociedad dominicana ha sido testigo de cómo el movimiento de la sociedad civil ha sido capaz de hacer realidad importantes conquistas mediante el reclamo popular y la manifestación social.

Recordemos el movimiento de las sombrillas amarillas que obligó al liderazgo político a tener que implementar el 4% del PIB para la educación; así como también el movimiento social Marcha Verde que ha traído como consecuencia la actual batida contra la corrupción del pasado gobierno y también de este.

Actualmente existe una actitud social muy generalizada que exige una mayor transparencia, más y mejor justicia, así como equidad en todos los sentidos; por lo que no es entendible la frialdad con que se ha observado e ignorado el tema del 30% de los fondos de las AFP a favor de sus propietarios en momento en que una gran crisis económica y financiera afecta al sector trabajador y profesional del país.

Se ha dicho que la entrega del 30% de los Fondos de Pensiones, que administran las llamadas Aseguradoras de Fondos de Pensiones, a sus propietarios, provocaría la quiebra de los bancos que manejan dichos fondos, pero ya ese argumento ha sido desmontado por las explicaciones que importantes técnicos en la materia han planteado.

De los más de 800 mil millones de pesos que representan los Fondos de Pensiones el 30% representaría unos 240 millones de pesos que irían a las manos de sus verdaderos dueños para auto socorrerse en esta grave crisis que nos afecta a todos los que somos parte de ese sector.

Hemos visto como los activos de los bancos han crecido en esta crisis por encima de lo que normalmente crecen en situaciones normales, y todo eso porque todos hemos tenido que irle a dar la boca a ellos para endeudarnos con el mismo dinero que nos pertenece.

Es la primera vez en mi vida que veo que uno no pueda disponer de lo que es suyo en una situación de crisis.

En Estados Unidos, por ejemplo, existen los fondos llamados 401k, que son fondos de pensiones pero que en determinadas situaciones sus propietarios pueden acceder aunque paguen una penalidad.

Actualmente muchos ciudadanos estamos pagándole penalidad a los bancos por el no pago de compromisos contraídos, pero sería mejor pagar la penalidad para usar nuestros propios recursos.

La verdad detrás de todo esto es aquella expresión muy común en el mundo de las finanzas que consiste en “capitalizar y usar los dineros de otros”, pero esos otros siempre son los de abajo (trabajadores profesionales, pequeños negocios).

Nos gustaría escuchar de los líderes de la sociedad civil sus razones para no asumir y apoyar un movimiento social que obligue a las AFP a liberar en favor de sus dueños al menos el 30% de sus fondos de pensiones; y que no vengan con el alegato de con esa media se afecta su condición de vida durante el retiro, porque ya sabemos que una gran parte de los que estamos en esos fondos no alcanzaremos a consumirlos en vida, ni tampoco nuestros hijos y esposas.

Entonces la lucha por la liberación del 30% de los Fondos de Pensiones debiera tener mucho más apoyo, en vez de la indiferencia con que muchos la están tratando.

