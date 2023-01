La iglesia: una creación de Jesucristo

El término iglesia era de uso general, en el griego común, de la época antes de Cristo. Sin embargo, durante el ministerio de Jesús, éste le dio una connotación como un cuerpo permanente, dentro del contexto de reunir a sus seguidores. Esa variación encajaba perfectamente para el propósito de Jesús, quien llama a sus seguidores salir hacía fuera del mundo, a una comunidad o asamblea, cuyos fines son teocráticos; él sería el Rey y Señor de esta manada pequeña, llamada iglesia.

El término iglesia es tomado como sinónimo de reino, y por eso, cuando utiliza esta palabra, es precisamente cuando dice a Pedro: «Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en tierra será desatado en los cielos» Mt. 16:18, 19.

Los discípulos de Cristo, a quienes llamó apóstoles, recibieron todos una autoridad y responsabilidad que nadie puede igualar aquí en la tierra, pues él les dio esa autoridad a ellos. De ahí que a todos les da poder sobre el atar y desatar, cuando les dijo: «De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo» Mt. 18:18.

Estos discípulos tenían toda la autoridad en la tierra, cuya dependencia estaba sólo en Jesús. Jesús era la cabeza de la iglesia y a ellos les delegó autoridad superior a cualesquier otros ministerios. De ahí que, el apóstol Pablo escribió: «edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo» Ef. 2:20. También escribió: «Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo» I Cor. 3:10, 11.

Ahora bien, como el ministerio de los apóstoles iba a desaparecer con la muerte de ellos y el de los profetas una vez se dieran todas las profecías dejaría de existir, entonces se requería de otros ministerios, únicos y absolutos dentro de la iglesia. Por eso dice: » Y él mismo constituyó a unos apóstoles; a otros, profetas; a otros evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo» Ef. 4:11, 12.

Los ministerios de evangelistas, maestros, diáconos y pastores son los que están vigentes. Por tanto, los ministerios «de damas,» «de jóvenes,» «de niños,» «de cantos,» y demás «ministerios» son inventos de los hombres; no obedecen a la voluntad de Dios. Por tanto, no se mencionan en la Biblia. Toda función o ministerio no bíblico no es aprobado por Dios.

De acuerdo al libro de la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento, la iglesia está segura y protegida por las palabras de Dios. Una iglesia, puede determinarse que es correcta o verdadera en la medida en que está fundamentada en las palabras de Dios. En ese sentido, cualquier iglesia que se extravía de las palabras de Dios, entra en conflictos con Dios, cuya responsabilidad es de sus dirigentes y de los creyentes indiferentes. Todos deben velar para que la iglesia permanezca en la verdad. Jesucristo dijo: «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres» Jn. 8:31, 32.

Lamentablemente, las crisis políticas y económicas que produjeron guerras, utilizaron el cristianismo como su aliado, para unificarse contra sus enemigos, afectando así a la iglesia, a través de dividir y fortalecer a una parte contra la otra. Existen muchas iglesias, diferentes, contradictorias, e irreconciliables que son consecuencia del mal manejo de sus dirigentes o líderes de épocas pasadas. De ahí que, muchas lágrimas se han derramado y esfuerzos se han hechos en pro de la unidad con poco resultado.

Las iglesias deben saber que hay un enemigo que buscará siempre afectar negativamente a ellas, ya sean con el surgimiento de nuevas doctrinas, de nuevos ministerios y también con la negación de Dios, o de las palabras de Dios. Las palabras del apóstol Pedro, tienen gran sentido en estos tiempos, es una advertencia importante: «Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo» I Ped. 5:8, 9.

Pongamos las miradas hacía Cristo y Su Iglesia, dejando que él sea la cabeza, Señor y Salvador de ella. Esto es posible si volvemos nuestros corazones a la obediencia de las palabras de Cristo. Renunciemos al yoísmo, y dejemos que Cristo reine en su iglesia, enseñemos sus palabras como la única manera de glorificarle a él. Seamos leales a nuestro Salvador, él creó Su iglesia, devolvámosles su obra, la cual es de él: Iglesia de Cristo.

