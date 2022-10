La hora de los ITTT (OPINION)

EL AUTOR es electricista industrial. Reside en Nueva York.

La exitosa Consulta del Partido de la Liberación Dominicana ya tiene un ganador. El libérrimo evento se realizó sin ningún tipo de trauma y los demás participantes, rápidamente se pusieron a la orden del vencedor, garantizando con esta acción la unidad del PLD.

Ahora sigue una delicada etapa, donde se requiere utilizar todo el raciocinio y el sentido común necesarios para que el siguiente tramo de este acontecimiento democrático, se desarrolle sin inconvenientes, sin resquemores ni resentimientos. Llegó el turno de los bautizados por el pueblo como, “los verdugos”, los profesionales, los duchos en diferentes ramas del Marketing Político.

Son aquellos expertos que deben trabajar en el llamado “ITTT” (If This, Then That) por sus siglas en inglés. O sea, si sucede esto, entonces aquello. Los técnicos determinantes en las acciones que se tomarán en todos los pasos del trayecto eleccionario en cada una de las situaciones que se presenten y prepararse, lo mejor posible, para los imprevistos, lo inesperado.

Ahora vienen los tiempos de la preparación de la imagen que deseamos vender del candidato, elaborada por un consultor con vasta experiencia en el área. Como hablar de su trayectoria, sus logros, sus experiencias, su visión, su historia familiar, sus proyectos. Para todo esto se necesitan peritos versados en cada una de las siguientes ramas del proceso.

Determinar a cuáles programas de radio o televisión asistir y con qué frecuencia, para evitar la sobre exposición y poder mantener un equilibrio. Como vestir para la ocasión, gesticulaciones, colocación de las manos, la mirada, saber discriminar las preguntas con respuestas inducidas, donde hace falta una sonrisa, en fin, una serie de situaciones que son imposibles de enumerar aquí. En este segmento, no hay cabida para los neófitos, no se puede improvisar.

Entramos en el momento más delicado de una campaña electoral, pues todas las luces y cañones del enemigo están enfocados y dirigidos al candidato. Cualquier desliz sería fatal, por lo tanto, debemos poner el mayor empeño en evitar distracciones que puedan desenfocar al postulante y a su equipo.

En consecuencia, los militantes debemos hacernos un auto análisis FODA. (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Acechanzas) Conocer en qué área somos fuertes y cuáles son nuestras conveniencias y ofrecérselas a los directores de campaña, para que ellos les den el uso adecuado, pero, también trabajar en nuestros puntos débiles y estar pendientes de los acechos.

Acechanzas como aquellas que vendrán con malvadas insinuaciones del enemigo diciéndonos, por ejemplo, “tú que tanto te fajaste en esta campaña y este recién llegado ya está por encima de ti”. Posiblemente esa nueva adquisición del equipo es un competente maestro en su área y se nos ha unido en el momento oportuno, en el tiempo correcto, la hora donde se necesitan sus conocimientos y apoyo.

Nuestro único enfoque como miembros y dirigentes Peledeistas debe ser el triunfo de Abel Martínez en el 2024. Para lograr esto debemos utilizar lo mejor del arsenal político que poseemos además de cualquier ayuda que podamos recabar del sector externo.

Todos somos necesarios. Nada ni nadie nos sacará del camino hacia esa meta. Fuera egos, envidias y rencores, estos solo sirven para dividir. Demos todo el potencial de que seamos capaces, pero, también tomemos en cuenta nuestras limitaciones, para que estas no se conviertan en una pesada tara. En una barrera.

Recordemos que somos unos soldados valientes, conscientes y disciplinados. En la unidad está la fuerza.

CarlosMcCoyGuzman@gmail.com

jpm-am