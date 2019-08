La hoguera de los dictadores

No debe desperdiciar ese momento. No se debe dejar llevar de profetas ni de magos con sonrisas de pasta dental. La solución de su hambre y su seguridad debe ser el motivo principal para iniciar la meditación. Es difícil porque el dominicano hoy vive una pesadilla, y se le hace difícil despertar para emprender la marcha hacia la búsqueda de soluciones y de alcanzar la felicidad y el desarrollo. ¡Ay!, se me acabó la tinta.