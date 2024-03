LA HABANA: Delegación de RD visita Escuela de Cine y Televisión

LA HABANA.- La Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) recibió a la delegación de cineastas de República Dominicana, quienes han presentado en La Habana, el pasado fin de semana 14 al 17 de marzo, una muestra de sus últimas producciones.

La representación está encabezada por los directores Pablo Lozano, Laura Amelia Guzmán, Andrés Farsas, antiguos estudiantes de la institución e Israel Cárdenas, el cual es tallerista en las aulas desde el 2001. Su llegada fue acogida por Susana Molina, directora de la escuela, y María Julia Grillo, subdirectora docente, quienes le dieron la bienvenida con una charla colmada de nostalgia y buenos recuerdos.

Dicha cita, dada entre las inmediaciones de la escuela, sirvió para realizar una retroalimentación que puso en la mira las necesidades de la escuela y los deseos de colaboración entre Dominicana y Cuba, de conjunto con el ICAIC.

Un momento importante en el día fue el encuentro con profesores y actuales estudiantes de la escuela, espacio que fluyó entre historias, vivencias y añoranzas.

Andrés Farsas, realizador de Candela, cuyo guion fue redactado en su etapa estudiantil, comenta: Yo había estudiando en otras escuelas, pero no es hasta que llegue aquí que descubrí mi voz como director. La familia de la EICTV es grandísima, en cualquier festival o concurso internacional te puedes encontrar a un egresado y todos comparten con mucho orgullo lo que fue formarse en Cuba.

La escuela, desde su fundación ha influido en la forma de hacer cine en el mundo, otorgándole un papel importante a la forma de hacer diferente las producciones latinoamericanas.

Laura Amelia Guzmán comparte con Israel Cárdenas, además de la dirección de La fiera y la fiesta, el amor. Ambos se conocieron en estos pasillos, y desde ese momento han trabajado en disímiles proyectos. Guzmán asegura que la institución es la plataforma idónea para generar oportunidades y conocer personas. Cárdenas aunque propiamente no estudió en la EICTV, imparte talleres hace un tiempo y agradece compartir una y otra vez con todo el colectivo.

Pablo Lozano, reciente ganador en el Festival de Cine de Berlín con la película Pepe, produce Candela, audiovisual que estará disponible desde el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos: «Yo había estudiado antes cine en España, y llegué a la escuela pensando que me la sabía todas. Luego, choqué con el rigor de aquí y me doy cuenta que no sabía nada. Pero lo mejor que tiene, es que me demostró que no importaba, que aquí iba a aprender cine».

Tras un recorrido de la delegación por las inmediaciones, los pasillos y aulas de la escuela, la visita culmina en los estudios de sonido, sitio en el que se rememoran otras experiencias y se acuerdan colaboraciones a futuro. El encuentro en la EICTV, trazado como una vuelta a las raíces, es el cierre idóneo a la Muestra de Cine Dominicano, resultado prometido tras los años de estudio.