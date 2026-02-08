La Era de la Simplicidad: Cloud Dancer, Color 2026 de Pantone

imagen

POR DANIEL PERALTA

El color del año 2026, Cloud Dancer (PANTONE 11-4201), es un tono blanco suave y etéreo que simboliza la calma y la claridad en un mundo digitalmente saturado. Su elección marca un cambio hacia la simplicidad y la reducción de estímulos, ofreciendo un lienzo para la creatividad y la renovación.

Cloud Dancer es un color versátil que busca ofrecer un respiro y equilibrio, funcionando como una base serena para el diseño. Representa la necesidad de paz, reflexión tranquila y un comienzo fresco. Es ideal para diseño de interiores, moda y productos, combinando bien con pasteles y neutros.

La Influencia de la Inteligencia Artificial en la Moda

El autor es diseñador dominicano de moda. Reside en Nueva York

La inteligencia artificial (IA) está revolucionando la industria de la moda, desde el diseño hasta la producción y el marketing. Algunas de las formas en que la IA influirá en la moda en los próximos 10 años son:

– *Diseño de Colecciones*: La IA puede generar patrones, texturas y colores, permitiendo a los diseñadores crear colecciones más innovadoras y personalizadas.
– *Previsión de Tendencias*: La IA puede analizar grandes cantidades de datos para predecir tendencias futuras y ayudar a los diseñadores a tomar decisiones informadas.
– *Producción Sostenible*: La IA puede optimizar la producción y reducir el desperdicio, contribuyendo a una moda más sostenible.
– *Experiencias de Compra Personalizadas*: La IA puede crear experiencias de compra personalizadas para los clientes, mejorando la satisfacción y la lealtad.

La IA está transformando la industria de la moda, ofreciendo nuevas oportunidades para la creatividad, la sostenibilidad y la personalización.

¿Será que el mundo de la moda pasará a ser pieza de museo? ¿Serán los grandes creativos de la moda reemplazados? ¿Sustituirá la robótica a los modelos? Todas estas interrogantes las tendremos en nuestra próxima edición.

