La economía de RD en un entorno global digital (OPINION)

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POR JAIRO DE JESUS ESPINO

La economía mundial atraviesa una transformación impulsada por la digitalización y el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA). Estas tecnologías están modificando la forma en que las empresas producen bienes y la prestación de servicios, los gobiernos administran sus recursos y las personas participan en la actividad económica.

En este escenario, América Latina y la República Dominicana enfrentan el reto de adaptarse a un entorno cada vez más competitivo y mayores brechas de desigualdad, donde la I+D+I+T y el conocimiento se han convertido en factores esenciales para el crecimientoeconómico.

La IA ya forma parte de numerosos procesos productivos. Empresas de distintos sectores utilizan sistemas inteligentes para automatizar tareas, analizar grandes volúmenes de información y mejorar la toma de decisiones.

Esto permite aumentar la productividad, reducir costos y ofrecer productos y servicios más personalizados. Al mismo tiempo, la expansión del comercio electrónico y las plataformas digitales ha generado nuevas oportunidades de negocio y ha facilitado el acceso a mercados internacionales.

En América Latina, la transformación digital avanza de manera desigual. Mientras países como Brasil, Chile, Uruguay, México y Colombia han fortalecido su infraestructura tecnológica y sus ecosistemas de innovación, otros aún enfrentan limitaciones relacionadas con la conectividad, la inversión en investigación y el acceso a tecnologías avanzadas como sonHaití, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Bolivia y Paraguay. Estas diferencias afectan la capacidad de la región para competir en una economía basada en el conocimiento y la innovación.

En el caso de la República Dominicana ha mostrado avances importantes en materia de digitalización. El crecimiento de los servicios de telecomunicaciones, la modernización de trámites públicos, crecimiento del comercio electrónico y de los servicios financieros digitales. y el uso de herramientas digitales por parte de empresas privadas han contribuido a dinamizar diversos sectores económicos. Actividades como el turismo, la banca y el comercio utilizan cada vez más aplicaciones de IA para optimizar operaciones, mejorar la atención al cliente y fortalecer sus estrategias comerciales.

Las pequeñas y medianas empresas también encuentran oportunidades en la Inteligencia Artificial. Soluciones accesibles permiten automatizar procesos administrativos, gestionar inventarios, analizar el comportamiento de los consumidores y mejorar las ventas mediante estrategias de mercadeo digital. Estas herramientas favorecen una mayor eficiencia y fortalecen la competitividad empresarial en un mercado global.

Desafíos

Sin embargo, la transformación digital también plantea importantes desafíos. La automatización puede modificar la demanda de determinados empleos y exigir nuevas competencias profesionales. Por ello, resulta necesario fortalecer la formación en habilidades digitales, programación, análisis de datos y uso responsable de tecnologías emergentes. La educación superior y la capacitación técnica desempeñan un papel fundamental para preparar profesionales capaces de responder a las nuevas exigencias del mercado laboral.

Asimismo, el sector público tiene la responsabilidad de impulsar políticas que promuevan la innovación, la inversión y trasferencia tecnológica y la inclusión digital. La colaboración entre universidades, empresas y organismos gubernamentales puede contribuir al desarrollo de soluciones que impulsen la productividad y favorezcan un crecimiento económico más dinámico.

En un contexto donde la tecnología evoluciona constantemente, la capacidad de adaptación será uno de los principales factores que determinarán la posición competitiva de la República Dominicana dentro de la economía digital global.

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