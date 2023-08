La democracia pluripartidista: un fracaso total (OPINION)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

1 – Con respecto a los llamados “países del Tercer Mundo”, siempre me he estado preguntando, el por qué sus pueblos no salen del subdesarrollo y la pobreza extrema, pese a que tienen cientos de años realizando revoluciones sangrientas donde mueren hasta millones para superar esas lacras. No obstante, al contrario, cada día están peor mientras las potencias imperialistas que se hacen llamar democráticas, capitalistas y pluralistas, cada vez están más ricas y sus ciudadanos disfrutan de un estándar de bienestar, abundancia y derroche.

2 – En las escuelas y en las casas he visto cómo los niños, los adolescentes y los adultos se sirven un tazón de cereales con leche en cantidad que no van a comer, y el resto lo tiran a la basura, sin pensar que hay millones niños en este mundo que al levantarse no tienen con que desayunar, y en la noche nada con que cenar. Esto lo hacen sin pensar, o ajenos e indiferentes a esta aberrante situación de la que están bien informados por la magia del internet.

3 – Por igual, en las calles veo cantidades enormes de utensilios eléctricos y otros del hogar (neveras, estufas, televisores, abanicos, acondicionadores de aire, camas, colchones, muebles) que lo tiran a la basura por el menor desperfecto. También, si usted se traslada a la habitación de un ciudadano cualquiera de los países superdesarrollados, allí vemos una cantidad de vestidos, zapatos, tenis, blusas, faldas, pantalones, sacos, corbatas, perfumes, etc., suficientes para suplir a un batallón, mientras en los países del Tercer Mundo (con abundantes recursos naturales), la mayoría de sus habitantes tienen que sobrevivir con un dólar o dos, valga decir con poquísima comida, lo que equivale a estar con hambre y desnutridos, sin energía eléctrica, sin agua, vestir con harapos, estar hasta descalzos, literalmente vivir en la intemperie, sin asistencia médica, hasta que un día no muy lejano esos seres humanos mueren por inanición tirados en la calle, o en una habitación mugrienta, calurosa o fría y pestilente.

4 – La mayoría de los habitantes de los países capitalistas no saben, (o se hacen los desentendidos), que el elevado nivel de vida que llevan es fruto del saqueo de recursos naturales, explotación de mano de obra y del subyugamiento de esas naciones por parte de sus países imperialistas. Estos consumidores ignoran (o se hacen los chivos locos), que la mayoría de las ropas, zapatos y demás prendas con que visten y los electrodomésticos que poseen, los fabrican obreros en las llamadas zonas francas establecidas en Bangladesh, Etiopía, China, Nigeria, Vietnam, Yemen, Pakistán, etc., por el pírrico pago de 10, 15 o 20 centavos de dólares por hora de trabajo. La industria textil y sus grandes firmas de confección, se llevan los laureles en esta explotación, donde además está incluida la explotación laboral infantil.

5 – Hasta en nuestra República Dominicana, la explotación laboral es inmisericorde. Y del saqueo a nuestros recursos naturales, ni hablar. Para evidenciar este saqueo, bastaría con aludir el contrato 97 a 3 a favor de la Barrick Gold. Literalmente, se llevan nuestro oro regalado. Y de los países del Tercer Mundo se llevan a precio vil el petróleo, el gas, el oro, los diamantes, el coltán, el cobalto, el uranio, el cobre, el hierro y cualquier otro insumo necesario a las empresas capitalistas de Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia… Por ejemplo, Francia se lleva de Níger a precio de gallo viejo el uranio que usa para sus plantas nucleares. Por otra parte, Francia no tiene una sola mina de oro, sin embargo, tiene la cuarta reserva mundial de ese metal precioso, que lo saca de la Nigeria pauperizado por ellos. En Níger como en Nigeria, la extrema pobreza es del 80 % en ambas naciones. Y si en estos países empobrecidos por el saqueo, surge algún gobierno que le duela su país y tenga por objetivo de ponerle fin a esta situación, entonces, lo tachan de comunista, de antidemocrático, de violadores de los derechos humanos y lo derrocan para restaurar eso que ellos llaman democracia. Como complemento, hasta ejecutan a los protagonistas de ese gobierno nacionalista. Esta ha sido la democracia que nos venden desde los centros de poder hegemónicos.

6 – Esta situación ha venido sucediendo especialmente en los países africanos y en los de América del Sur y América Central, donde los imperios han invadido, colonizado, saqueado y llevado la guerra, e impuesto gobiernos y programas económicos a sangre y fuego, para según ellos establecer o restablecer la democracia. Han pasado más de 200 años, y en estos países, con una supuesta democracia, la pobreza, en vez de disminuir, se multiplica, creando condiciones de vida asfixiantes que generan las emigraciones masivas que últimamente se están dando en nuestra América y en África. Todo ha sucedido como dice Eduardo Galeano: “La historia de América Latina y de África, es la historia del despojo de sus recursos naturales”.

7 – Si hurgamos en la historia de nuestro país, veremos que la misma también es la historia del despojo por parte de las potencias imperialistas y que la democracia que nos han vendido, ha resultado en un fracaso total para el pueblo. Originalmente, quizás esto no era un engaño, porque los ideólogos de la misma, cuando pensaron en ella como sistema político, en verdad creían que era lo mejor para el desarrollo y felicidad de los pueblos. El tiempo se ha encargado de demostrar que la esencia y objetivos de la democracia primigenia has sido corrompidos por el capitalismo salvaje, al estar dirigida por hombres enfermos del alma, cuyo Señor es el poder y el dinero, que diciendo que creen en Dios y que actúan bajo su mandato, roban, matan, mienten, saquean naciones, tal como en tiempos atrás declaró sin rubor Mike Pompeo cuando era secretario de Estado estadounidense. Es decir – repito – la esencia y objetivos de la democracia primigenia ha sido desvirtuada por obra de hombres malvados; en consecuencia, en torno a ella todo ha sido un engaño, donde ha pasado a ser letra muerta aquello del gobierno de pueblo y para el pueblo, para transformarse en el gobierno de los ricos y para los ricos, y muy especialmente para los que se han deshumanizado.

8 – Los dominicanos tenemos una república que desde su creación en 1844 hasta la fecha, ha luchado por establecer un régimen democrático capitalista con pluralismo. Esto nos han vendido y hemos creído, y es por lo que hemos luchado por 179 años; sin embargo, estas batallas han devenido en vana ilusión, en cuanto a tener un país mejor para todos. En este ínterin hemos embestido contra dictadores como Buenaventura Báez, Lilís, Trujillo y Balaguer, contra varias invasiones haitianas y dos norteamericanas. Después contra los malos gobiernos de Hipólito, Leonel y Danilo. En estas luchas hemos tenido montoneras, intento de invasión como Cayo Confites, la invasión por Luperón, la invasión por Constanza Maimón y Estero Hondo, el alzamiento guerrillero en Las Manaclas, la Guerra Patria en 1965, el alzamiento guerrillero de Playa Caracoles, los asesinatos de lo mejor de nuestra juventud, la muerte de mujeres heroicas como las hermanas Mirabal… En estas luchas un gran número de dominicanos han sufrido, persecución, exilio, cárcel, tortura, asesinato. Al final todo ha devenido en que los que combatimos continúan usufructuando el poder y las riquezas de la nación. El pueblo llano sigue pisoteado por una clase que se ha adueñado del país y que cada cuatro años monta unas elecciones amañadas para de una u otra forma proseguir en el poder con su falsa democracia capitalista y pluripartidista.

9 – Sin embargo, después de tantas luchas revolucionarias en las que se han perdido miles vidas, lo que tenemos es una nación con grandes desigualdades sociales, con una mayoría en la pobreza extrema, donde no se vislumbra ni esperanzas de ligera mejoría para los más necesitados. También tenemos un país semi colonizado, con una deuda externa que será eterna y gobernado por una clase oligárquica, que disfruta del 60 % de las riquezas nacionales, y que es batuta y constitución en todos los gobiernos de turno que hemos tenido. En este sistema político celebramos cada cuatro años unas elecciones donde participan decenas de partidos políticos que cuando llegan al poder sus promesas se las lleva el viento.

10 – También, en esta supuesta democracia nos aseguran “libertad de expresión y difusión del pensamiento”; pero no puedes criticar ni al gobierno, ni al partido, ni a sus líderes, siempre y cuando se quiera conseguir un trabajo o asegurar el que se tiene. Otra cosa, en esta democracia de las élites, el partido que sube al poder despide a la mayoría de los empleados públicos, dejando a miles o a millones de personas literalmente sin sustento para sus vidas. Es la razón por la que muchos roban, para asegurar la sobrevivencia en los tiempos de vacancia que vendrían si el partido que nos dio el empleo sale del poder. Hasta el trabajo del obrero en la fábrica peligra, si el oligarca que te emplea te percibe como “alguien izquierdoso”, y te etiqueta de “comunista”. De ahí en adelante, la vida se hace cuesta arriba a ese pobre obrero.

11 – Ahora somos víctimas de un capitalismo neoliberal que entre otras cosas, asume un modelo de mercado sin regulaciones estatales que ellos llaman “economía de libre mercado”. Este modelo deja el precio de los productos flotar entre los vaivenes de la oferta y demanda. Entonces, el productor y principalmente los agentes intermediarios en el proceso de la comercialización hacen su agosto vendiendo sus mercaderías a un precio tan alto como se lo permita la especulación. De esta manera obtienen ganancias supernumerarias, que no guardan relación justa entre el costo de producción y las ventas al consumidor. Con esta práctica, entre más caro se venda el producto, mejor para ellos, sin importarles las consecuencias negativas que esta praxis especulativa pueda tener en el pueblo consumidor que es el destino final del mercado.

12 – Con esta relación asimétrica solo ganan las grandes economías que terminan asfixiando a las pequeñas. Para más, le han añadido las privatizaciones y fideicomisos, un truco, para que los millonarios de los imperios y los más ricos de la nación se apropien de todas las empresas estratégicas del país; con lo cual, indirectamente pasan a controlar la nación que caiga en sus redes. Es exactamente lo que está ocurriendo desde hace 179 años en nuestra República Dominicana. Consorcios internacionales y 20 familias dominicanas de las más pudientes son dueñas de la casi totalidad de las riquezas de nuestro país. Con esta modalidad de privatizaciones, comen con la cuchara grande; no solo porque en la mayoría de los casos, obtienen las empresas sin comprarlas, sino, porque también a esas ganancias por especulación se le añade que son beneficiados con subsidios fiscales, arancelarios, eléctricos y de combustible. Peor aún, con estas facilidades se las arreglan para obtener ganancias fabulosas vendiendo lo más caro posible lo que produzcan aun así sea robando. El ejemplo más evidente lo tenemos con las plantas productoras de energía eléctrica. ¡Dios mío, cuánto roban alterando la facturación!

13 – Ha de recordarse, quien controla lo económico, tiene el poder político y la mayor influencia social y cultural. Peor aún, ahora han surgido nuevos poderes, como el narcotráfico y políticos que han hecho inmensas fortunas millonarias robando lo que es del pueblo. Así es como funciona la democracia que nos imponen desde los centros mundiales del poder capitalista. Me refiero a Washington, Londres, Bruselas, París, Tokio, Toronto, etc.

14 – Así ya vamos para los 180 años, con 36 partidos políticos actualmente aprobados y con 30 más en espera de aprobación. Siendo honestos, si el cambio climático producido por los desafueros del consumismo capitalista y sus guerras por dominio no destruyen nuestro hábitat, seguro que pasarán cinco mil años más, y estaremos en peores condiciones si seguimos adoptando como sistema político a esta democracia capitalista y pluripartidista, y ahora con más veras dada la agenda neoliberal que abarca desnacionalización, privatizaciones, libre mercado y fideicomisos por un tubo y siete llaves.

¿Cuál es la solución a tan gravísimo problema político, económico social y ambiental?

15 -Para solucionar un problema lo primero es conocerlo al dedillo (sus orígenes y consecuencias). En la cátedra de dos minutos por audio de Diego Bolson Ruzzarin, un brasileño diseñador industrial de alimentos, explica meridianamente las razones del fracaso de la democracia capitalista y pluripartidista que como sistema político, les han impuesto a los países tercermundistas el imperialismo estadounidense y los europeos. Para mayor facilidad del lector he transcrito literalmente su contenido. El mismo se puede constatar en el enlace siguiente.

El capitalismo chino Vs el capitalismo occidental

https://www.facebook.com/miguel.espaillat.90/videos/1780670105684049

El texto de ese audio es el siguiente:

16a – Es más fácil literalmente – inicia diciéndonos Diego B Ruzzarin – que la gente se ponga como género sexual helicóptero apache antes que ponerle 0.1% de impuestos a los millonarios. ¡No me creen! Es exactamente lo que está pasando.

16b – En este momento el estado del partido chino – continúa Ruzzarin – ha demostrado una capacidad extraordinaria para cambiar, es decir, ya hago la broma de como en EE.UU. puede cambiar los partidos políticos, pero no puede cambiar las políticas. En China no puedes cambiar el partido, pero puedes cambiar las políticas.

16c – Muchas veces la crítica que se hace a China es, que es un país autoritario que sólo tiene un partido. El partido comunista chino acaba de cumplir cien años. En Estados Unidos tú puedes cambiar de partido, o sea ganan los republicanos, ganan los demócratas; gana un hombre, gana una mujer, gana negro, gana un blanco, un joven, un viejo, cambian los partidos políticos, pero no puedes cambiar la política pública. No puedes ponerle más impuestos a los millonarios, no puedes cambiar el sistema de salud, no puedes cambiar la estrategia imperialista bélica internacional. Puedes cambiar toda la estética de la política, pero la política pública no. En China se queda el mismo partido, pero el cambio de política pública es revolucionario. Entonces, ¿en dónde hay más democracia, ¿en un país que se puede cambiar estéticamente todo sobre la política, pero nada de sus fundamentos funcionales?, ¿o en un lugar donde se mantiene el poder centralizado de cien millones de miembros, pero donde la política pública constantemente se está revolucionado a sí misma? ¿Dónde hay más libertad?, ¿dónde hay más cambio? ¿dónde hay más potencial de crecimiento?, ¿en los cambios estéticos, o en los cambios de política pública?

16d – ¡Es lo que decía, Walter Benjamín – continúa con su cátedra Ruzzarin – “hay que politizar la estética!”; porque eso de cambios estéticos, no gracias. Lo que queremos es politizar la estética.

16e – Así, que en los 65 años que China ha sido manejada por un solo partido, los cambios políticos que han tenido lugar han sido más amplios, más grandes y mejores, que probablemente en cualquier otro país grande en la memoria moderna. ¿Así que en este momento China dejó de ser comunista en estos últimos años? Eso es lo que se están preguntando, ahora que China se abrió al mercado internacional. Bueno…, China tiene una economía de mercado, y es una economía de mercado vibrante, pero no es un país capitalista. Te explico por qué. En China no hay manera de que un grupo de millonarios puedan controlar el politburó. O sea, no hay manera de que los capitalistas de China puedan dominar el partido comunista chino. Como los multimillonarios controlan la elaboración de políticas en Estados Unidos (ME, añado, y en Europa, Japón, Canadá, Australia, etc., y hasta en nuestra República Dominicana).

16f – Muchas de las decisiones políticas que se toman en los Estados Unidos – continúa Ruzzarin, la toman literalmente los oligarcas, literalmente los oligarcas; o sea, literalmente, “La Asociación Nacional de Rifle” (NRA), puede llegar a imponerse con demócratas y con los republicanos. Sí los demócratas y republicanos dicen: “Oye el 98 % de los Estados Unidos quiere imponer regulaciones a la compra de armas, y el NRA dice, “No Quiero”, y no se hacen. Si la oligarquía y la clase política norteamericana se ponen de acuerdo, no hay cambios de política pública. Recuerden que en Estados Unidos no hay corrupción, porque el lobby está legalizado. En Estados Unidos una empresa legalmente puede pagarle dinero a un político para manipular la política pública legalmente y el político va y hace por lo que le pagaron por hacer. ¿Entienden lo que es la política pública en los Estados Unidos y la relación que tiene con el capitalismo? Eso es lo que no puede pasar en China, por el tamaño del partido, por el poder que tiene el partido y por la relación y el control que tienen con las demás industrias.

16g – Jack Ma, era el capitalista más poderoso de China, lo reconstruyeron, o sea, lo reprogramaron como persona; le quitaron las empresas, le quitaron todo el poder. Esa es la gran diferencia por la cual no se puede considerar a China como un capitalismo tradicional. China usa el mercado a favor de un Estado Socialista. El socialismo es la etapa transitoria entre socialismo y comunismo donde los medios de producción están en nombre o en manos de un partido que representa los intereses del proletariado. Entonces, aquí la diferencia es, que el mercado en Estados Unidos funciona a favor de la clase oligarca, de la clase capitalista, y en China el mercado funciona para avanzar el desarrollo de las fuerzas productivas y soberanas del país y por el bienestar de la clase trabajadora. Esa es la gran diferencia. Sigue existiendo el mercado, y sigue pudiendo existir mercado, sigue pudiendo existir bienestar. Te puedes comprar carros caros, te puedes comprar tenis carros, puedes tener dinero, no pasa nada con tener lana; la diferencia es, que el mercado funciona en nombre del desarrollo de las fuerzas productivas soberanas del país y la mejora de la calidad de vida de la clase proletaria; y no en nombre de que un multimillonario favorito se compra un yate nuevo, que es lo que pasa en los países capitalistas.

16h – Así, en China tienes una economía de mercado floreciente; pero el capital no pasa por encima de la autoridad política. Esa es la diferencia entre la economía de mercado capitalista de China y el mercado capitalista de los Estados Unidos, valga decir de todo occidente; Europa, Japón, Australia, México, América del Sur, el Caribe, exceptuando a Cuba y Venezuela. En China existe un mercado floreciente, cierto, pero el poder del capital, no se puede sobreponerse sobre el poder político. Esa es la gran diferencia entre el capitalismo chino y el capitalismo occidental. Termina exponiendo el brasileño diseñador industrial de alimentos, Diego B Ruzzarin

Conclusiones derivadas de la cátedra de Diego B Ruzzarin

17 – Como podemos inferir de la cátedra aludida, el problema que no deja que los países del Tercer Mundo salgan de la pobreza y del subdesarrollo es haber adoptado o dejado imponer el sistema capitalista pluripartidista que engañosamente nos han vendido como democrático. En nuestra República Dominicana, este es el problema que frena nuestro desarrollo.

18 – Actualmente en nuestro país, existen 36 partidos políticos. El 90 % de ellos, es desconocido por la población; es más, no sabe ni que esos partidos existen, ni que lo financian con sus impuestos.

La Junta Central Electoral sabe muy bien, que dichos partidos nunca van a llegar al poder, no obstante, los aprueban porque esto es parte de las maquinaciones del capitalismo. También, los integrantes de estos partidos conocen esta realidad, pero se adhieren a este juego, porque así están en el medio, y de alguna manera disfrutan del botín del poder. A esta regla hay excepciones de líderes serios y honestos de izquierda y otros socialdemócratas, que como Guillermo Moreno han legalizado sus partidos con las mejores intenciones del mundo.

19 – Sin embargo, a estas alturas del juego aquellos partidos ya se habrán dado cuenta de que en nuestro país, ellos, en solitario, jamás van a llegar al poder, y que lo dicho por Ruzzarin en su cátedra es la pura verdad. Entonces es fácil inferir que la existencia de tantos partidos políticos en un país grande o pequeño, es hacerle el juego al capitalismo que hasta ahora nos hemos estado gastando.

20 – En resumida cuenta, los tantos partidos políticos (congelados en tiempo y espacio), esencialmente lo que hace es dividir la sociedad; no vuelven adversarios y hasta enemigos. Además, no hacen gastar parte del presupuesto nacional en ellos, lo que es una barbaridad. Además, estas especies coadyuban exponencialmente a que se mantenga el sistema capitalista que engañosamente nos han vendido como democracia. Por otro lado, aunque el sistema se maneje con el bipartidismo, como el caso de Estados Unidos, se mantiene una resistencia a los cambios a favor de pueblo, porque el partido en la oposición, siempre apuesta al fracaso del partido que está en el poder, lo que genera un atasco, que impide los cambios.

A modo de conclusión

A – En vista de lo planteado, es fácil llegar a la conclusión, de que la existencia de tantos partidos políticos es una falencia garrafal, porque atomizan y dispersan las diferentes fuerzas sociales del pueblo; lo que se torna en una ventaja muy grande para los supuestos demócratas, por aquello de divide y vencerás. Por otro lado, también se puede derivar que los líderes de la oposición que luchan por implantar una democracia real, han estado perdiendo su tiempo y haciéndoselo perder al pueblo, porque por separados, siempre serán derrotados. Entonces, conocido el problema, darle solución es la tarea a emprender. Entendemos que la misma no es fácil, porque los cambios de sistemas políticos llevan decenas de años, a veces hasta siglos; porque en esto de los cambios tiene un papel determinante la educación; y sabemos que educar a un pueblo toma tiempo; mucho tiempo…Educar a una generación desde que nace, puede tomar hasta 25 años, siempre y cuando un gobierno de avanzada y de conciencia revolucionaria, se emplee a fondo en eso.

B – El sistema político que rige a un país, debe ser como el sistema que rige al cuerpo humano. Todos los órganos están integrados para cumplir miles de funciones, pero coordinadas por un solo cerebro, no uno, dos, tres, o cuatro cerebros, sino por uno solo. De igual modo una nación debe estar gobernada por un solo partido donde sus dirigentes sean los más capacitados, los más honestos, los que tengan mayor vocación de servicio y espiritualidad, escogidos proporcionalmente de cada comunidad del territorio nacional y para un tiempo determinado.

C – Como anteriormente expliqué, realizar este cambio conlleva un tiempo mayor del que desearíamos que fuera, porque los cambios de sistemas políticos, son para largo. Por ahora lo que conviene es que Luis Abinader prosiga gobernando más allá del 2004 para evitar el retroceso que se daría si dejamos que volviesen al poder los verdes y los morados y sus huestes de partidos bisagras. Luis cuatro años más, eso sí, siempre bajo el escrutinio de las fuerzas progresistas del país y exigiéndole que haga un gobierno de primero la gente más necesitada, pero también respaldándolo para que los empresarios tiburones, no lo acorralen.

D – Mucho me gustaría que mis dilectos amigos de la izquierda y de la derecha progresista, mis compañeros de partido, mis colegas de profesión, mis camaradas, se detengan a estudiar este documento y que saquen sus propias conclusiones. En este sentido me dirijo a Guillermo Moreno, Radhamés Pérez, Juan Villar, Roberto Mercedes, Tomas Castro Monegro, Fidelio Despradel, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, Narciso Isa Conde, Fernando Peña, Manuel Salazar, Marino Mejía, Ramón Penzon, Jaime Morbán, Nelson Herrera, Fausto Echavarría, Antonio Familia, Luis Acosta, Minou Tavárez Mirabal, María Teresa Cabrera, Virtudes Álvarez, Carmen Mazara, Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque y a los miles de dominicanos que siguen entregados a una lucha sin cuartel para que tengamos una democracia verdadera. También a ellos yo les pregunto, ¿no serían distinto el presente y el futuro de nuestra República Dominicana si en vez de existir 36 partidos diferentes y dispersos, que todos estuviéramos actualmente integrados al Partido Revolucionario Moderno (PRM), formando el bloque progresista que sea de contrapeso a los reaccionarios?

E – Con la pequeña cátedra de Ruzzarin, me ha sucedido como a Saulo camino a Damasco. El haz de luz de Diego me ha revelado una verdad, y la respuesta a una interrogante que desde hace tiempo me he planteado en la lucha política. Espero que a mis compañeros revolucionarios les suceda lo mismo.

“Gloria a Dios en las alturas y paz en tierra a los hombres de acción y buena voluntad para el bien. Aleluya…

El que tenga oídos, que oiga…

