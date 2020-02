La democracia ante todo

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Cada vez que asoma una crisis política los abanderamos del sistema inician toda una campaña de defensa de nuestra democracia como tema base de su discurso.

Si fuera de corazón esa campaña hay que apoyarla cien por ciento, sin embargo muchos de los que salen en defensa de la democracia en medio de alguna crisis son aquellos mismos que crean los problemas sólo por el afán de beneficiarse del sistema por encima de cualquier situación que se presente.

Ahora con la suspensión abrupta de las elecciones municipales, la Junta Central Electoral ha salvado en principios una crisis que se cierne hace mucho tiempo y que se puede agudizar si los protagonistas no fortalecen su participación en estos procesos electorales que recién inician.

La desconfianza, las denuncias, componendas y otras artimañas urdidas por los que viven del sistema pero que lo torpedean hacen mucho daño a la credibilidad de nuestra cara democracia.

Son los partidos políticos y sus líderes los que deben dar cara y fortalecer de manera real esta situación que puede sucumbir.

Nunca he estado de acuerdo con la financiación de los partidos porque esto crea capas dirigentes que no entregan y no ceden a nuevas generaciones sólo sin son de la familia es que tienen oportunidad de aspirar a cargos dentro de la juventud.

De lo contrario las organizaciones políticas se anquilosan y no quieren regenerarse, las elecciones son el mejor ejemplo.

Ahora que arrancaremos de nuevo con un proceso carísimo económicamente para nuestra democracia se debe pensar en el fortalecimiento del sistema dejando de lado comportamientos dañinos al proceso como son aquellos de compra de cédulas, repartir dinero, en fin comprar la voluntad del votante.

Inclinando la decisión del ciudadano por medio de dádivas la democracia pierde y se degenera.

Los partidos deben dejar que cada ciudadano emita su voto de manera independiente no inducido, ahora que las elecciones son diferidas.

Ya se originó el problema, ahora se trata de salvarlo, es cuestión de tiempo para que todo colapse si no se toman correctivos.

Los partidos son los protagonistas principales del proceso pero deben actuar sus líderes con el criterio suficientemente audaz como para permitir que se mantenga por encima de las circunstancias.

jpm

