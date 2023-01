La delincuencia sobre dos ruedas

Prometimos a los seguidores de nuestros flamantes grupos y páginas, que haríamos lo imposible por publicar sobre las nuevas medidas relacionadas con la delincuencia y el tránsito en motocicletas. Debemos aclarar, que, al escribir sobre seguridad, no existe motivo ni intención de politizar el tema. Pedimos no descontextualizarlo.

Debemos considerar, más allá de estar o no de acuerdo con los conceptos que se vierten en el artículo, que, ante el gran flagelo delictivo, es necesario tomar medidas imperativas, por pura necesidad.

El tema es sensible y genera muchos debates. No existe otro tema más importante para la sociedad dominicana, que el tema de la inseguridad; actualmente se ha vuelto un peligro para la población y un verdadero dolor de cabeza para nuestras autoridades.

La principal amenaza a la estabilidad y a las personas, es la inseguridad. No es cualquier tema, ya que, de la seguridad depende la vida, principal bien y el más valioso derecho humano que existe. Sin vida, no existe ningún otro derecho. Es una verdadera utopía pensar en desarrollo y progreso, sin seguridad. La propia Constitución contempla, como un derecho fundamental, la protección de la vida.

La sociedad pide a gritos que las autoridades actúen contra el crimen organizado, razón por la cual urge la inmediata implementación de políticas que frenen la delincuencia. Las autoridades tomaron medidas que grupos han considerado inconstitucionales, quizás sí, quizás no; ya que, según la Constitución, no se puede limitar el libre tránsito de las personas, al menos que se declare estado de excepción; pero, en las nuevas medidas, no se limita la libre circulación de las personas, sino de motores.

En lo que hay que prestar atención, es que, la Constitución expresa que la libertad no puede ser limitada por razones «discriminatorias». Muchos ciudadanos que usan motocicletas, pueden sentirse discriminados, y socialmente verse como sinónimo de «delincuentes», construyendo de manera injusta una mala imagen de la gente humilde que se desplaza en motores.

Asimismo, debemos destacar que, un acto discriminatorio, es cuando arbitrariamente se impide, obstruye, restringe o se menoscaba de cualquier forma el pleno ejercicio los derechos y garantías fundamentales de las personas, reconocidos en la Constitución.

Hay que evitar la fobia y prejuicios sobre los que conducen motores. No se puede generalizar y criminalizar a cualquiera que utiliza motos. Hoy día, nuestra sociedad y negocios crecen por los motoristas, ya que para las empresas, los mensajeros y delivery son casi imprescindibles para el desarrollo de sus negocios.

Hay que individualizar el objeto del hombre, las motocicletas no delinquen, delinquen las personas. No se puede crear la imagen de que todo el que ande en motor a determinada hora es una amenaza al «orden público». Eso jamás se debe permitir, o si se permite, tendrá su impacto en el descontento social.

Si bien es cierto, que la mayoría de asaltos se hacen en motores, es bueno destacar, que la modalidad de secuestros, se hacen en autos. Que los delincuentes tomarán otros horarios, o que los policías corruptos harán cartas de rutas a sus aliados del crimen organizado y es importante considerar eso.

Los ladrones en motor tienen una ventaja táctica sobre los ciudadanos e incluso sobre unidades policiales, ya que logran escapar con facilidad de maniobra, quedando el hecho impune. Ahora bien, resulta y llama la atención, al ver estadísticas de robos y asaltos en motores de países de Latinoamérica y, la mayoría, ocurren —como se entiende es lo más lógico—, cuando existe mayor flujo de personas (horas pico) y cuando los bancos y establecimientos comerciales están abiertos, tal parece, en nuestro país es «distinto».

Recomendaciones para sumar soluciones:

Los ejecutores del crimen surgen de los barrios marginados, por lo que deben existir puntos de chequeo, no solo de noche, sino a todas horas del día y, unidades mixtas en toda salida y entrada a estos barrios o localidades.

Los delincuentes salen a robar prendas, celulares y piezas de vehículos, sin embargo, nada de eso está regulado. Los establecimientos de repuestos de vehículos reciben todo tipo de piezas de los delincuentes, las mismas que nos roban; y los lugares o establecimientos que venden teléfonos reciben modelos de celulares por par de pesos; entonces también hay cooperación indirecta con la delincuencia. De esa misma forma, roban cadenas de oro y, las compraventas, sin nada de requisitos, las reciben, siendo parte del problema.

Evitar la estigmatización de grupos o personas —o por lo menos no ser explícitos— a través de procedimientos policiales. Expresar discriminación, no es profesional ni ético.

La intensificación exhaustiva en los patrullajes, ya que, invito a subir en un vehículo, desde la Plaza de la Bandera al peaje de Las Américas, y que se cuenten los policías en las calles. Se necesitan operativos mixtos. Escuchar la verdad, muchas veces duele, pero es saludable, más cuando se trata de avanzar y salvar vidas, incluso: nuestras vidas.

Rigurosidad de las leyes y justicia. Muchos fiscales y jueces son proclives a no apoyar a la sociedad y al gobierno en la lucha contra la delincuencia. Estamos ante puertas giratorias, donde es entrar y salir, aún sean encontrados infraganti. Puedo asegurar, que es muy alta las cifras de delincuentes reincidentes. Delinquen y delinquen y al parecer, tienen licencia judicial para hacerlo, porque terminan en libertad. Estos jueces y fiscales «permisivos», son también parte del problema.

Se debe crear diferentes placas, por regiones, cuestión de que se tenga control de los vehículos del Cibao, del sur o este. Hoy día los delincuentes se desplazan de regiones o provincias de manera muy fácil. Un motor —con placa del Cibao— transitando en la capital de noche, puede ser sospechoso.

Finalmente, la unión de la sociedad es necesaria para combatir la delincuencia, es el primer antídoto para erradicar ese terrible flagelo.

jpm/am