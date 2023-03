La contabilidad y la química

Un profesor universitario que imparte química básica, habitualmente en la primera tarea incluye la siguiente asignación para sus estudiantes.

Escriba una idea acerca de cómo la química puede ser útil para su carrera o su vida cotidiana.

-Excúseme profesor, la química no me sirve para nada-. -No sé porque tengo que cursar química si yo me he inscrito para estudiar contabilidad-. Indicó rápidamente un estudiante.

El docente contestó al estudiante haciendo un recuerdo del hecho trágico ocurrido el pasado mes de diciembre de 2018. En dicha fecha una industria de plásticos ubicada en Villas Agrícolas, Santo Domingo, República Dominicana; sufrió un escape de gas propano que cobró la vida a 8 personas, dejó numerosos heridos y daños materiales significativos.

Luego el docente indicó al estudiante que si el contador (profesional de la contabilidad) hubiese sido más consciente de la inflamabilidad del gas propano hubiese salido inmediatamente del interior de esa industria tan pronto se diera cuenta del problema. Sólo la química le puede dar conocimientos a un contador sobre las propiedades químicas de las sustancias. En ese caso la química sencillamente le serviría a un contador para salvar su vida y las demás personas que le rodean.

En general, la química es una ciencia básica para entender, valorar y proteger la vida. Es un conocimiento que trasciende el interés de una carrera en particular. Por tal razón, en el currículo del primer ciclo de educación básica deben integrarse más contenidos sobre química.

Una sociedad con más conocimientos de química garantiza ser más analítica, prudente y; sobre todo, más difícil de manipular.

