¡La Constitución no se toca!

EL AUTOR es electricista industrial. Reside en Nueva York.

Ese es el perenne grito de guerra de quien, precisamente, la tocó en el 2010 y, en consecuencia, creó el caos que tenemos hoy.

Si esa Constitución no se hubiera tocado hace diez años, hoy estuviéramos contemplando un presidente a punto de jubilarse y dos expresidentes en retiro, que posiblemente fueran consultores de sus respectivas organizaciones política.

Si esa Constitución se hubiese dejado como estaba, hoy muchísimas caras nuevas, estarían en la arena política, compitiendo democráticamente para llenar los puestos dejados por tres expresidentes.

Si esa Constitución, ese nombrado nuevo Mesías, la hubiera dejado tranquila, hoy seguiría siendo el presidente de un partido grande y organizado y no de la entelequia que preside.

Si no se toca esa Constitución, por evidentes ambiciones personales, no se hubiera creado las condiciones para que los dos grandes partidos se dividieran y convirtieran antiguos compañeros, camaradas y amigos, en enemigos acérrimos, donde se ha llegado hasta al enfrentamiento físico.

Si esa Constitución no se hubiera tocado hace una década, por la obsesión de volver al poder de un individuo, no estaríamos en el presente, al borde de la debacle institucional. Pues si llegamos al 16 de agosto sin haber efectuado las elecciones presidenciales y congresuales, todas las actuales autoridades del poder ejecutivo y legislativo cesarían en sus funciones y se crearía un vacío de poder que no sabemos cuáles serían las consecuencias.

Si esa Constitución no se hubiera tocado hace dos lustros, por una persona creerse ser el ungido presidencial, hoy no existirían los constantes enfrentamientos, por conflictos de interpretación, entre las llamadas altas cortes.

Hoy, ante el tollo creado por esa modificación, el auto proclamado “Defensor de la Constitución” vuelve por sus fueros y proclama a todo pulmón ¡La Constitución no se toca!

Nosotros, que no sabemos conceptualizar, le hacemos una pregunta al genio:

Si llegáramos al 16 de agosto del 2020 sin poder celebrar las elecciones, escenario muy probable, Profesor, ¿cómo se resolvería, sin modificar la Constitución, el problema que, por su gula de poder, usted mismo creó?

carlosmccoyguzman@gmail.com



JPM/of-am

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.