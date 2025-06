La Casa de los Famosos le dejó un nuevo amor a Caramelo

Caramelo y Manelyk González

NUEVA YORK.- La influencer mexicana Manelyk González, también conocida como “reina de los realities”, confirmó su romance con Carlos Antonio Cruz (Caramelo), a quien conoció durante su participación en “La casa de los famosos All-Stars”, reality que ganó el tiktoker dominicano.

“Es que él tiene una personalidad muy grande, nos llevamos muy bien, fue un apoyo muy grande para mí dentro de la casa de los famosos y de verdad le agarré un cariño gigante”, confesó ante la pregunta del periodista dominicano Christopher Peña.

Durante su paso por la alfombra de los Premios Tu Música Urbano, que se celebraron el 29 de mayo en Puerto Rico, González también habló sobre las oportunidades que ha obtenido a pesar de no haber llegado a la final en la más reciente temporada del programa de Telemundo, además de ganarse el “corazón de una persona increíble”, aclarando que sí tienen una relación, pero “no sabemos hasta dónde”.

Destacó la exposición que ha tenido que, incluso, ha sido mayor en comparación al año 2021, cuando quedó en segundo lugar en la versión original de “La casa de los famosos”.

“Es que de verdad esta ‘Casa de los famosos’ a mí me dio muchísimo, aunque no fui finalista o ganadora, para mí estar ahorita en estos premios, voy a presentar un premio, para mí eso es ganar. Me llevé mucho más”, afirmó.

La pareja presentó la categoría Artista Dembow en Premios Tu Música Urbano y anunció como ganadora a Yailin ‘La más viral’, quien también se llevó la estatuilla Canción Dembow por “Bing Bong”.