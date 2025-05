La cantante Tokischa se siente discriminada en R. Dominicana

Santo Domingo, 22 may.- La cantante urbana Tokischa denuncia que se siente discriminada en República Dominicana en su vida privada, pues, cuando busca un apartamento para alquilar o comprar, le resulta imposible y asegura que, «fuera del arte, de la música», lo que vive en su país es «un clasismo horrible».

«A mí no me dejan mudarme en ningún edificio en este país, yo tuve que empezar a buscar apartamento en Nueva York para mudarme. Y yo no me quiero mudar de aquí, yo quiero vivir aquí, a mí me gusta vivir aquí. Yo viajo ‘pila’, pero a mí me gusta llegar aquí, a mi casa», dijo la artista durante una entrevista en la plataforma Alofoke difundida en las últimas horas.

Tokischa explicó que encontró un apartamento «bellísimo» en una zona del centro de la capital dominicana, estaban vendiéndolo y ella y su pareja lo querían comprar, por lo que hicieron todo el papeleo.

«Cuando llegó el momento de la junta de vecinos aceptarme, ellos me niegan la entrada. Y me ha pasado tres, cuatro veces. Siempre dicen que no me pueden aceptar en su edificio, que es un edificio familiar», afirmó.

La cantante reivindicó que ella vive con familiares, con su hermana y una sobrina, y con animales de compañía, y que ella no fuma, no toma alcohol y no hace fiestas en casa.

Las declaraciones de Tokischa han generado polémica en las redes sociales y, así, pueden leerse mensajes como este «Los dueños de apartamentos evitamos personas como usted: estridente, fumadoras, casi siempre embriagada y poco disciplinada», a la vez que le adjunta los requisitos para hacer contratos de su inmueble.

Ante ello Tokischa responde: «Los dueños de apartamentos como usted son ignorantes y clasistas, yo soy una artista y mi vida personal es diferente, es algo que siempre he mostrado, mis controversias han sido únicamente de denuncia social y liberación femenina».

«Nunca -agrega- me han visto borracha o drogada ni en ningún escándalo o pelea. Yo no tomo alcohol, ni fumo, llevo una vida sana, ni siquiera como comida procesada, el único ruido que se escucha en mi casa es el de los cuencos tibetanos porque me gusta meditar. Ustedes juzgan creyéndose dios, son todos peores que yo, acosadores, alcohólicos, fumadores de tabaco…»

La carrera artística de Tokischa despegó en 2018 con su primer tema ‘Pícala’ y desde entonces ha tenido un meteórico ascenso con el éxito en 2021 de ‘Linda’, junto a la española Rosalía, con quien posteriormente grabó ‘La Combi Versace’ para el exitoso álbum ‘Motomami’ (2022).

Su catálogo también incluye una colaboración con J Balvin en el polémico tema ‘Perra’, cuyo video en YouTube fue retirado por el colombiano después de numerosas críticas por quienes lo tildaron de machista, así como su dúo en ‘Hung Up On’ con la estadounidense Madonna y en ‘De Maravisha’ con la argentina Nathy Peluso.

Al margen de la música, la cantante está involucrada en la labor social que realiza a través de su fundación Sol, dedicada especialmente a apoyar a mujeres en condiciones vulnerables, y, días después del derrumbe en la discoteca Jet Set de Santo Domingo con 233 muertos y más de 180 heridos, Tokischa anunció un fondo de donaciones para las familias necesitadas tras la tragedia, junto a una organización que desde hace años lleva a cabo recaudaciones para diferentes causas sociales.

