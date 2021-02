La cantante Sarodj lanza el tema «Una Noche» junto a Kiko El Crazy

Santo Domingo, 21 feb.- La cantante, actriz y modelo haitiana Sarodj Bertin lanzó el sencillo «Una Noche» junto al dominicano Kiko El Crazy, un reguetón romántico, según lo define a Efe, mientras continúa trabajando su primer EP que espera presentar al público a finales de este mismo año.

La canción, escrita por Kiko El Crazy, aunque con aportes de Sarodj, «es un reguetón lento, súper romántico, súper colorido y contagioso», y representa el quinto sencillo de la carrera musical de Bertin, abogada de profesión, quien en 2010 cambió la toga por el modelaje y se alzó con el título de Miss Haití.

«Una Noche», producido por el dominicano Nayo, está acompañado de un video filmado en Santo Domingo y cuyo estreno está previsto para el 23 de febrero.

«Lo único que quiero es que el público lo disfrute», dijo Sarodj, quien debutó como cantante en 2019 con su primer sencillo «No me dejes sola» junto al dominicano Mozart la Para.

Sus otros tres temas son «Bla Bla Bla», «Como me muevo» y «Mi Guerrera», está última una balada dedicada a su madre, una abogada y activista de los derechos humanos asesinada en Puerto Príncipe en 1995.

Por ello, mientras continúa trabajando música, Sarodj sigue «con atención» lo que ocurre en su natal Haití, inmerso en una grave crisis política después del que el 7 de febrero el presidente de ese país, Jovenel Moise, denunciara que la oposición preparaba un golpe de Estado y planeaba asesinarlo tras no reconocer más su mandato.

«Siempre estoy pendiente a Haití, estoy muy atada a Haití», señaló la interprete, quien abogó por una solución pacífica al conflicto.

«Las protestas no tiene porqué ser violentas (…) no tienen que dañarse el uno al otro», apuntó la cantante, quien confesó que, debido a la situación impuesta por la covid-19, lleva un año sin visitar a Haití, donde, a través de la fundación «Sarodj For A Purpose», trabaja con la educación y niños huérfanos.

