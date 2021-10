La Biblia es verídica

EL AUTOR es ministro cristiano.

Durante muchos años he leído la Biblia, libro sagrado de la religión cristiana, como un libro que nos habla de Dios y sus planes para con el hombre. Pero, también he leído y oído tantas cosas contra ella, que me hace pensar, ¿por qué se ha convertido en un dilema? Sin embargo, no he dejado de leerla ni de oír las posiciones contrarias; es que aprendo cada día más cuando sé ambas posiciones. La negación o tratar de ridiculizar la veracidad de la Biblia, me lleva a investigar más sobre ella.

Los escritores de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, no tuvieron la oportunidad de conocerse, es decir, Moisés quien escribió en los primeros cinco libros, no conoció a los profetas y escritores post exilio, ya que vivieron distantes como mil años, ellos de él. Pero lo mismo sucedió durante el período de los jueces y del reino unido, en relación con los posts exilio. De los reyes que escribieron ninguno conoció a Moisés, no obstante, todos ellos como los profetas se fundamentaban en Moisés.

Peor es aún, cuando hablamos de los escritores del Nuevo Testamento, éstos ninguno conoció a aquellos profetas y reyes. Mas pudieron interpretar y aplicar correctamente cada profecía del Antiguo Testamento, encontrando la aplicación correcta en el personaje central del Nuevo, a Jesucristo. Sin duda, desde los simples pecadores, hombres sin letras, hasta el intelectual apóstol Pablo, dan como cierta la palabra de Dios en todo el Antiguo Testamento. Ellos fundamentaron su mensaje, en las profecías que hablaban sobre el Mesías.

El apóstol Pedro escribió: «Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo» 2Pd. 1:19- 21.

Pablo refiriéndose al Antiguo Pacto escribió a Timoteo: «Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quien has aprendido; y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre4 de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra» 2 Ti. 3:14- 117.

Ambos apóstoles antes mencionados, durante sus ministerios enseñaban que Jesús era el Cristo, tomando como base lo que decía el Antiguo Testamento. Esa posición, hacía que los judíos, actuaran contra ellos, y ambos fueron perseguidos para llevarle a la muerte. ¿Cómo es si ellos no estaban seguros de esa verdad que predicaban, eran capaces de morir por ella? Además, ¿Cómo es posible que los demás judíos, los que no creían en sus mensajes, sino era cierto lo que estos afirmaban, eran capaces de enfrentarlos, intimidarlos y los querían matar?

La Biblia contiene todas las palabras de Dios para los hombres. Los primeros cristianos entendiendo esa verdad, muchos de ellos murieron profesando la fe en Jesucristo, otros fueron encarcelados, otros, exiliados. No había manera de contener la propagación del evangelio en todo el mundo conocido. Ellos aceptaron el mensaje de Jesús y traspasaron las fronteras de su nación, cumpliendo el mandato de Su Salvador: «Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo; mas el que no creyere, será condenado» Mr. 16:15, 16.

La Biblia fue traducida a todos los idiomas y dialectos que han existido, está en las bibliotecas de las más importantes universidades, y ha sido leída por todos tipos de personas, intelectuales o no. y fue el primer libro llevado a la imprenta. Además, por su presencia y la necesidad de ser leída, surgió la escuela pública. También las universidades y los institutos deben a ella, en gran medida la razón de su existencia. Ella es tan importante, que las dos ramas principales, cada una quiere tener la validez de la suya sobre la otra. Producto de la Reforma de Martín Lutero, el 31 de octubre del 1517, apareció la contrarreforma, añadiendo seis libros y algunos capítulos, para diferenciarse de la que había desde el tercer siglo; pero, aun así, es una.

La veracidad de la Biblia es comprobada, también, por los ataques que ha sufrido como libro, pero también en sus enseñanzas. El materialismo filosófico, el pensamiento marxista, la ciencia con el Big Ban, y la más reciente, a través del movimiento de la liberación feminista. Ella, simplemente expresa la voluntad de Dios para el hombre, su rechazo es el rechazo a Dios. Un amigo me decía «soy antagónico a las religiones (iglesias), pero nunca he leído la Biblia». Un amigo común a ambos, es ateo, pero conoce mucho de la Biblia, la ataca, pero a la vez defiende algunas cosas, ¿cómo lo hace? Mi respuesta ese amigo común, está muy cerca del Creador.

La fe viene por el oír la palabra de Dios, leerla es bienaventuranza y creer y practicar su mensaje es un privilegio, pues obtiene la vida eterna en Jesucristo. Le invito a leer la Biblia y creer su mensaje. El apóstol Juan estando exiliado en la isla de Patmos escribió: «Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas; porque el tiempo está cerca» Apoc. 1:3.

jpm-am

